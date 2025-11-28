Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Phú Thọ yêu cầu tập trung phát triển chất lượng nguồn nhân lực sau sáp nhập

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại hội thảo Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - nhấn mạnh Phú Thọ đang đẩy mạnh chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tháo gỡ những hạn chế về đào tạo, liên kết đào tạo và phúc lợi để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

1.jpg
Toàn cảnh hội thảo.

Ngày 28/11, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Phú Thọ có nhiều lợi thế mới với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối thuận lợi với Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc, giữ vai trò cầu nối giữa miền núi và đồng bằng. Quy mô dân số toàn tỉnh đạt trên 4 triệu người, kinh tế đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh Phú Thọ tiếp tục chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp - dịch vụ chiếm khoảng 86,8%, năng suất lao động đạt 212,2 triệu đồng/người, tăng bình quân 5,8%/năm. Giá trị xuất khẩu năm 2025 ước đạt 36,8 tỷ USD, gấp 2,2 lần so với năm 2020.

tp-2.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đối thoại với doanh nghiệp.

Lực lượng lao động của tỉnh tiếp tục duy trì lợi thế “dân số vàng” với hơn 2 triệu người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 ước đạt 73,3%. Trong 10 tháng năm 2025, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 51.000 lao động, đưa trên 5.700 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các doanh nghiệp trong tỉnh tuyển hơn 42.000 lao động, chủ yếu ở lĩnh vực công nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh triển khai mạnh các chính sách tín dụng ưu đãi. Riêng năm 2025, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân hơn 4.500 tỷ đồng cho các chương trình tín dụng, trong đó trên 1.500 tỷ đồng dành cho giải quyết việc làm, 1.673 tỷ đồng cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 138 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, gần 17 tỷ đồng hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài.

7.jpg
Ông Trần Duy Đông trả lời các ý kiến trao đổi của doanh nghiệp tại hội thảo.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Phú Thọ còn bộc lộ nhiều hạn chế như cạnh tranh lao động gay gắt với các tỉnh lân cận, doanh nghiệp khó giữ chân lao động chất lượng cao, đào tạo nghề chưa gắn chặt với nhu cầu doanh nghiệp, liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp chưa hiệu quả, cơ sở vật chất một số cơ sở đào tạo còn thiếu đồng bộ, chính sách hỗ trợ nhà ở, phúc lợi cho công nhân còn hạn chế.

Đối thoại với các doanh nghiệp tại hội thảo, ông Trần Duy Đông nhấn mạnh Phú Thọ xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là đột phá chiến lược trong giai đoạn tới.

tp-4.jpg
Các sở ngành, cơ sở đào tạo tỉnh Phú Thọ và doanh nghiệp ký ký kết biên bản ghi nhớ về đào tạo nghề, tuyển dụng, cung ứng lao động.

Ông Trần Duy Đông khẳng định tỉnh tiếp tục thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, phấn đấu giảm thêm 30% thủ tục so với hiện tại, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, đẩy nhanh xây dựng nhà ở xã hội và nhà công đoàn để thu hút và giữ chân lao động chất lượng cao đến làm việc tại tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là các cơ sở đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Viết Hà
#tỉnh Phú Thọ #phát triển nguồn nhân lực #kinh tế #đào tạo nghề #doanh nghiệp #cơ sở giáo dục #kỷ nguyên mới #phát triển hạ tâng

Xem thêm

Cùng chuyên mục