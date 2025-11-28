Chủ tịch Phú Thọ yêu cầu tập trung phát triển chất lượng nguồn nhân lực sau sáp nhập

TPO - Tại hội thảo Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - nhấn mạnh Phú Thọ đang đẩy mạnh chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tháo gỡ những hạn chế về đào tạo, liên kết đào tạo và phúc lợi để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh hội thảo.

Ngày 28/11, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Phú Thọ có nhiều lợi thế mới với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối thuận lợi với Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc, giữ vai trò cầu nối giữa miền núi và đồng bằng. Quy mô dân số toàn tỉnh đạt trên 4 triệu người, kinh tế đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh Phú Thọ tiếp tục chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp - dịch vụ chiếm khoảng 86,8%, năng suất lao động đạt 212,2 triệu đồng/người, tăng bình quân 5,8%/năm. Giá trị xuất khẩu năm 2025 ước đạt 36,8 tỷ USD, gấp 2,2 lần so với năm 2020.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đối thoại với doanh nghiệp.

Lực lượng lao động của tỉnh tiếp tục duy trì lợi thế “dân số vàng” với hơn 2 triệu người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 ước đạt 73,3%. Trong 10 tháng năm 2025, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 51.000 lao động, đưa trên 5.700 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các doanh nghiệp trong tỉnh tuyển hơn 42.000 lao động, chủ yếu ở lĩnh vực công nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh triển khai mạnh các chính sách tín dụng ưu đãi. Riêng năm 2025, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân hơn 4.500 tỷ đồng cho các chương trình tín dụng, trong đó trên 1.500 tỷ đồng dành cho giải quyết việc làm, 1.673 tỷ đồng cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 138 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, gần 17 tỷ đồng hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Ông Trần Duy Đông trả lời các ý kiến trao đổi của doanh nghiệp tại hội thảo.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Phú Thọ còn bộc lộ nhiều hạn chế như cạnh tranh lao động gay gắt với các tỉnh lân cận, doanh nghiệp khó giữ chân lao động chất lượng cao, đào tạo nghề chưa gắn chặt với nhu cầu doanh nghiệp, liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp chưa hiệu quả, cơ sở vật chất một số cơ sở đào tạo còn thiếu đồng bộ, chính sách hỗ trợ nhà ở, phúc lợi cho công nhân còn hạn chế.

Đối thoại với các doanh nghiệp tại hội thảo, ông Trần Duy Đông nhấn mạnh Phú Thọ xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là đột phá chiến lược trong giai đoạn tới.

Các sở ngành, cơ sở đào tạo tỉnh Phú Thọ và doanh nghiệp ký ký kết biên bản ghi nhớ về đào tạo nghề, tuyển dụng, cung ứng lao động.

Ông Trần Duy Đông khẳng định tỉnh tiếp tục thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, phấn đấu giảm thêm 30% thủ tục so với hiện tại, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, đẩy nhanh xây dựng nhà ở xã hội và nhà công đoàn để thu hút và giữ chân lao động chất lượng cao đến làm việc tại tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là các cơ sở đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.