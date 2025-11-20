Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cây dược liệu mở lối thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Thọ

Thu Hằng
TPO - Tận dụng lợi thế núi rừng Tam Đảo có hệ sinh thái phong phú, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với trồng cây dược liệu. Những năm qua, đồng bào tộc thiểu số dưới chân núi Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đã mạnh dạn phát triển mô hình trồng cây ba kích, trà hoa vàng… Từ đó, mở ra “cánh cửa” giúp nhiều hộ dân thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn 2021 - 2025), theo Quyết định số 1719 của Chính phủ đã đặt rõ yêu cầu: Phát triển cây dược liệu gắn với xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ, chế biến, khoa học kỹ thuật, tín dụng, thị trường theo chuỗi.

Thực hiện mục tiêu đó, không chỉ bảo tồn nguồn gen quý, mà còn là chiến lược xóa nghèo bền vững. Thực tế tại các xã: Đạo Trù, Đại Đình và Tam Dương Bắc (tỉnh Phú Thọ), mô hình trồng cây dược liệu gắn với xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đang phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Trong số đó, xã Đạo Trù được xem là điểm nhấn về việc mở rộng diện tích trồng cây ba kích.

Hiện toàn xã có khoảng 20 hộ tham gia trồng ba kích, với hơn 15 ha diện tích canh tác, kết hợp giữa ươm giống, nhân giống và trồng cây thương phẩm. Mô hình không chỉ giúp người dân tận dụng hiệu quả đất đồi, đất dưới tán rừng mà còn tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương.

z7243998704970-0b281b5c6ce064c3ddd5bd61f63a796d.jpg
Đồng bào dân tộc thiểu số Sán Dìu dưới chân núi Tam Đảo tận dụng đất đồi, trồng ba kích dưới tán cây cho hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo.

Gắn bó với mô hình trồng cây ba kích từ năm 2015, chị Lý Thị Man, người dân tộc Sán Dìu ở thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù là một trong những hộ điển hình về phát triển kinh tế từ cây ba kích. Trước đây, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào đồi bạch đàn cho thu nhập bấp bênh. Sau khi được cán bộ xã tuyên truyền về hiệu quả kinh tế của cây dược liệu và chứng kiến nhu cầu thu mua ổn định của thị trường, chị mạnh dạn cải tạo 1 ha đất đồi để trồng ba kích.

Theo chị Man, ba kích là loại cây dễ chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, có thể trồng xen dưới tán cây khác mà vẫn sinh trưởng tốt. Ngay vụ thu hoạch đầu tiên, với giá bán khoảng 200.000 đồng/kg, gia đình chị thu lãi hơn 300 triệu đồng. Nguồn thu ổn định từ cây dược liệu đã giúp gia đình chị từng bước cải thiện đời sống, thoát nghèo và vươn lên khá giả.

z7243998722204-6e6e120a2c39eff2f7e51665d935c4d0.jpg
Vườn ba kích của gia đình ông Nguyễn Văn Tình thôn Đồng Bụt, xã Đại Đình mang lại thu nhập gần 1 tỷ đồng.

Ở xã Đại Đình, ông Nguyễn Văn Tình, thôn Đồng Bụt được xem là người tiên phong đưa cây ba kích về trồng trên mảnh đất quê hương. Qua trao đổi, ông tình bộc bạch: “Trong một lần đi tham quan mô hình ở Bắc Giang, Quảng Ninh, tôi biết đến cây ba kích loại cây vừa dễ trồng, vừa có giá trị kinh tế cao nên quyết định về trồng thử trên mảnh đất đồi rừng của gia đình”.

Hiện nay, ông Nguyễn Văn Tình đang trồng hơn 1ha ba kích với 2 vạn gốc và đã cho thu hoạch 15 tấn củ, mang lại thu nhập gần 1 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng sắn trước đây.

Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế hộ gia đình, ông Tình còn tích cực hỗ trợ các hộ nông dân khác cùng phát triển. Ông thường xuyên hướng dẫn bà con kỹ thuật làm đất, chọn giống, nhân cây bằng hom và phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, trong thôn Đồng Bụt đã có thêm hơn 10 hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Sán Dìu đã trồng ba kích với diện tích trên 10 ha, hình thành vùng trồng dược liệu tập trung bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.

dt2vp2-1728007536.jpg
Trà hoa vàng mang lại nguồn thu nhập cao cho các hộ trồng tại xã Tam Dương Bắc tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện chủ trương về chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai của tỉnh. Năm 2018, ông Triệu Minh Phúc, thôn Nhân Lý, xã Tam Dương Bắc đầu tư mua cây giống trà hoa vàng về trồng ở vườn nhà. Sau 3 năm, gia đình ông Phúc đã thu hoạch những nụ trà hoa vàng đầu tiên và thu được hơn 50kg hoa tươi, với giá bán khoảng 850.000 đồng/kg, tổng thu về khoảng năm chục triệu đồng.

Từ đó, ông Phúc quyết định nhân giống cây trà hoa vàng quý hiếm và chuyển đổi toàn bộ diện tích vườn tạp của gia đình sang trồng trà hoa vàng. Đến nay, trong khu vườn rộng gần 1ha, gia đình ông Phúc có hơn 1.000 cây trà hoa vàng nhiều lứa tuổi, trong đó có khoảng 300 cây đang được thu hoa.

image00126122023mhsx12023260855-1706446656917-1706446657189920441103.jpg
Vườn trà hoa vàng của gia đình ông Triệu Minh Phúc, thôn Nhân Lý, xã Tam Dương Bắc.

Ông Phúc cho hay: Trà hoa vàng là loại dược liệu quý, vì vậy việc nhân giống để bảo tồn, lưu giữ nguồn gen quý này không chỉ đáp ứng được nhu cầu sản xuất dược phẩm trong nước mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng. Do vậy, gia đình ông luôn kiên định mục tiêu mở rộng, phát triển nghề trồng và nhân giống trà hoa vàng, nhằm hướng tới phát triển vùng dược liệu sạch, bền vững và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Theo thống kê, hiện 3 xã: Đạo Trù, Đại Đình và Tam Dương Bắc có trên 70 ha trồng cây dược liệu. Trong đó, có 25 ha trồng cây ba kích, gần 20 ha trồng trà hoa vàng và hàng chục ha các loại cây dược liệu khác như: Cà gai leo, đinh lăng, giảo cổ lam, tam thất.

Thu Hằng
