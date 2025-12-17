Đại tướng Lương Tam Quang dự lễ khởi công trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa

Trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa được đầu tư xây dựng với tổng mức kinh phí hơn 900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, trên diện tích 9ha tại phường Nam Nha Trang, đáp ứng nhu cầu làm việc cho gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ.

Công trình không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành tập trung; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Đồng thời, dự án còn cải thiện điều kiện làm việc, huấn luyện và sinh hoạt cho lực lượng công an tỉnh.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cùng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của ngành Công an và tỉnh Khánh Hòa. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ làm thay đổi căn bản diện mạo sở chỉ huy Công an tỉnh Khánh Hòa, phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tạo nền tảng để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các nhà thầu thi công bám sát mục tiêu, yêu cầu đề ra; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nâng cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện đầy đủ các cam kết về quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan. Trong quá trình triển khai, Công an tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền tỉnh Khánh Hòa tin tưởng giao phó.

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong kiến tạo và phát triển. Trong đó, Công an tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm quan trọng trong việc bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, ổn định, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong cho biết, việc xây dựng trụ sở làm việc mới của công an tỉnh được xác định là công trình trọng điểm, có ý nghĩa lâu dài, mang ý nghĩa chính trị, pháp lý và xã hội đặc biệt quan trọng; đánh dấu bước phát triển mới trong việc tăng cường tiềm lực, điều kiện làm việc cho lực lượng công an nhân dân trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng công trình trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục đồng hành, quan tâm, hỗ trợ công an tỉnh đầu tư hoàn thiện đồng bộ các hạng mục theo quy hoạch đã được phê duyệt; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công trình sớm hoàn thành, qua đó góp phần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.