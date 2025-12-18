Thúc đẩy mạnh mẽ các dự án hợp tác trọng điểm Việt – Lào

TPO - Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy mạnh mẽ các dự án hợp tác trọng điểm, trong đó có dự án đường dây tải điện 500kV từ Lào về Việt Nam, dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào – Việt, tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn nguồn nước sông Mekong…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. Ảnh: TTXVN

Chiều 18/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane thăm Việt Nam và đồng chủ trì Tham vấn Chính trị lần thứ 12 cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Lào.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của mỗi nước, đồng thời được thực hiện ngay sau thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào; và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã chính thức nâng quan hệ hai nước lên tầm mức “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” tạo nền tảng quan trọng để quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Lào đạt được trong 50 năm xây dựng và phát triển đất nước, 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành hiệu quả của Quốc hội, đất nước Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng vào đầu tháng 1/2026.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Lào, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình hợp tác giữa hai bên, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển quan trọng mà Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng và thuộc nhóm nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới; tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và sẽ trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane bày tỏ cảm ơn chân thành Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào sự hợp tác và hỗ trợ quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; đề nghị phía Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về sửa đổi Hiến pháp, xây dựng pháp luật và thể chế, ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hai nước tích cực, chủ động triển khai hiệu quả các cam kết của lãnh đạo cấp cao sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng tại Lào và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy mạnh mẽ các dự án hợp tác trọng điểm, trong đó có dự án đường dây tải điện 500kV từ Lào về Việt Nam, dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào – Việt, cũng như tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn nguồn nước sông Mekong vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản trị quốc gia và xây dựng Đảng.

*Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đồng chủ trì Tham vấn Chính trị thường niên lần thứ 12 cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Lào.