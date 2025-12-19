Miền Bắc tiếp tục những ngày đông ấm

TPO - Hôm nay (19/12), miền Bắc tiếp tục thời tiết rét về đêm và sáng, trưa chiều nắng ấm. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay chủ yếu trời nắng, ít mưa, riêng phía đông của Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk có mưa rải rác nhưng không lớn.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, trưa chiều nắng ấm.

Miền Bắc hôm nay tiếp tục nắng ấm vào trưa chiều.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay tiếp ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 23-26 độ.

Quảng Trị, Huế và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay trời nhiều mây, có thể xuất hiện mưa cục bộ ở một số nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 26-28 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 28-30 độ, có nơi trên 30 độ

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo Tây Nguyên, Nam Bộ trong những ngày tới ít mưa, trời nắng.