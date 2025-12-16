Ô nhiễm không khí ở TPHCM đến từ 2 nguồn lớn

TPO - Ô nhiễm không khí ở TPHCM đến từ 2 nguồn lớn là các hoạt động giao thông và hoạt động sản xuất công nghiệp.

Chiều 15/12, tiếp tục chương trình làm việc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025-2030, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng đã trao đổi về các giải pháp nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố.

Theo ông Thắng, trong kế hoạch từ nay đến năm 2030, TPHCM có đề án giảm ô nhiễm môi trường và định hướng dài hơi đến năm 2045, trong đó xác định ô nhiễm không khí là một trong những ô nhiễm đáng báo động và cần tập trung cắt giảm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Cũng theo kế hoạch từ đây đến năm 2030, TPHCM xác định 2 nhóm vấn đề quan trọng cần tập trung. Đó là xác định ô nhiễm không khí ở TPHCM đến từ hai nguồn lớn là các hoạt động giao thông và hoạt động sản xuất công nghiệp.

Về hoạt động giao thông, tính đến tháng 11/2025, thành phố có trên 12 triệu phương tiện giao thông, kể cả ô tô và mô tô. Hiện nay, thành phố đưa ra 4 đề án để định hướng và giảm thiểu nguồn ô nhiễm này.

“Thành phố tập trung chuyển đổi các phương tiện giao thông cá nhân sang giao thông công cộng, trong đó chủ yếu chuyển đổi các xe buýt sử dụng hệ thống dầu và xăng thành điện và khí CNG”, ông Nguyễn Toàn Thắng nói và cho hay hiện nay chỉ chuyển đổi được khoảng 50%.

Cũng trong lộ trình từ này đến năm 2030, thành phố tập trung cho đề án đường sắt đô thị, bởi đây là một trong những phương tiện phục vụ người dân thành phố rất thuận tiện. Theo đó, thành phố tập trung 6 tuyến cơ bản để chuyển đổi.

Thông tin thêm giải pháp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có 71% số lượng xe taxi đang sử dụng động cơ điện thay vì trước đây dùng xăng, dầu. Đây là một trong những giải pháp được ngành nông nghiệp - môi trường và ngành giao thông vận tải đang kiểm soát.

Bên cạnh khuyến khích và hạn chế theo lộ trình, thành phố có đề án để vùng lõi giảm thiểu các phương tiện gây ô nhiễm để giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Trong hoạt động sản xuất công nghiệp, ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết hiện thành phố có trên 23.000 cơ sở sản xuất có liên quan đến việc gây ra ô nhiễm và thành phố đang tập trung đối với trên 2.200 cơ sở có thải khí nhằm kiểm soát khí thải ra để giảm ô nhiễm không khí.

“Từ 2 đề án, 5 nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu đặt ra đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng thì ô nhiễm không khí ở TPHCM phải kéo giảm đến mức thấp nhất trong các nguồn ô nhiễm”, ông Thắng nhấn mạnh.

Thường trực Thành ủy TPHCM điều hành hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cùng các ngành chức năng nghiên cứu mở rộng hệ thống quan trắc không khí sang các địa phương lân cận thành phố nhằm phục vụ công tác khuyến cáo, quản lý để có sự quản lý về ô nhiễm môi trường đồng bộ, hiện đại.