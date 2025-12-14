Phiên chợ đổi rác lấy sản phẩm hữu ích bảo vệ môi trường

TPO - Rác không phải là đồ bỏ đi nếu biết cách xử lý. Rác là tài nguyên, mỗi người đều nắm giữ chìa khóa quan trọng để thay đổi thói quen tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Thông điệp đó được trao gửi và biến thành hành động thiết thực ngay trong “Phiên chợ xanh: Đổi rác tái chế lấy sản phẩm hữu cơ – Gửi tình về đồng bào vùng bão lũ”.

Mang vỏ lon tới, nhận nước rửa chén hữu cơ

Phiên chợ đặc biệt này do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Vân (TP. Đà Nẵng) phối hợp với UBND phường và tổ chức GreenViet tổ chức. Chương trình nhằm nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa và tăng cường kết nối cộng đồng. Đồng gây quỹ hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Vỏ lon, chai nhựa, giấy bìa... mang tới phiên chợ để đổi lấy sản phẩm hữu cơ.

Từ sáng sớm, rất đông người dân trên địa bàn háo hức đến phiên chợ. Mọi người cầm theo lon bia, giấy vụn, chai nhựa, sắt vụn… để đổi lấy các phần quà xanh, hữu cơ như nước tẩy rửa sinh học, chậu cây gia vị, túi lưới đi chợ.

Cách quy đổi được quy định cụ thể. Cứ dưới 1 kg vỏ lon, dưới 10 kg giấy vụn, dưới 8 kg nhựa, dưới 5 kg sắt vụn sẽ đổi được 500 ml dung dịch tẩy rửa đa năng. Người dân cũng có thể đổi thành những sản phẩm xanh khác.

Chị Vũ Thị Thúy Nga (tổ 85) mang theo 5 kg vỏ lon, 24 kg giấy, 10 kg sắt đến phiên chợ xanh. Toàn bộ số rác trên được chị và các hộ trong xóm thu gom. Sau khi cân đong lại, toàn bộ số phế liệu này đổi được 5 lít nước rửa chén hữu cơ.

“Tôi đem nước rửa chén về chia cho chị em trong xóm, ai cũng phấn khởi vì được dùng sản phẩm sạch. Thật sự phiên chợ này rất ý nghĩa vì vừa giúp người dân tiếp cận được sản phẩm hữu cơ, vừa tạo thói quen cho chị em phân loại rác thải tại nguồn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ai cũng mong có thêm nhiều phiên chợ như vậy để tới tham gia”, chị nói.

Cũng như chị Nga, nhiều người dân không giấu được niềm vui khi rác phế liệu có thể đổi được những sản phẩm vừa thân thiện môi trường, vừa bảo vệ sức khỏe để dùng hàng ngày. Bà Nguyễn Thị Vân Dung, Chủ tịch Hội LHPN phường Hải Vân chia sẻ, ô nhiễm môi trường và rác thải nhựa đang là vấn đề cấp bách toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến không gian sống, sức khỏe của mỗi người.

Từ khi sáp nhập đến nay, đây là lần đầu tiên phường có phiên chợ xanh đổi rác lấy sản phẩm hữu cơ và không ngờ người dân hưởng ứng, nhiệt tình tham gia đông đúc đến vậy. Thông qua phiên chợ này, hy vọng mỗi người sẽ có thói quen, hành động thiết thực để giữ thêm màu xanh cho cuộc sống.

“Rác không phải là đồ bỏ đi, nếu biết cách xử lý, rác là tài nguyên, mỗi người đều nắm giữ chìa khóa quan trọng để thay đổi thói quen tiêu dùng và bảo vệ môi trường”, bà Dung nhấn mạnh.

Người dân nhận nước rửa chén hữu cơ sau khi đổi rác.

Toàn bộ số rác bà con mang tới phiên chợ đã được bán phế liệu, số tiền thu được dùng để sẻ chia với bà con vùng lũ Đắk Lắk. Vòng đời của rác trở thành việc ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Câu lạc bộ Sống Xanh

Tại phiên chợ này, người dân còn được mở mang kiến thức về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo tồn thiên nhiên, môi trường…thông qua buổi giao lưu, trò chuyện. Đặc biệt, Hội Phụ nữ phường đã ra mắt câu lạc bộ Phụ nữ Sống Xanh phường Hải Vân với 10 thành viên.

Đây là những người đã được tập huấn về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh. Trong câu lạc bộ cũng có nhiều mô hình ấn tượng như làm phân bón hữu cơ, làm nước rửa chén hữu cơ, nuôi bò hữu cơ.

Các thành viên trong câu lạc bộ sẽ là những hạt nhân đi đầu trong việc phân loại rác tại nguồn, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón, hạn chế túi nilon và lan tỏa lối sống lành mạnh đến từng nhà, từng xóm để môi trường xung quanh ngày càng trong lành, sạch đẹp và an toàn.

Thay đổi thói quen, vật dụng sử dụng hằng ngày góp phần bảo vệ môi trường.

Bà Dung cho hay, phiên chợ xanh lần này chỉ là một trong những hoạt động trong chuỗi hoạt động dài hơi để người dân chung tay bảo vệ môi trường. Hội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều phiên chợ, chương trình “xanh” để bà con cùng tham gia, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.