Cháy dữ dội tại xưởng sản xuất giày da ở Hải Phòng

TPO - Lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã huy động gần 10 xe chữa cháy phối hợp với cơ sở đang nỗ lực khống chế ngọn lửa bùng lên dữ dội tại kho xưởng sản xuất của một doanh nghiệp tại xã Chấn Hưng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra sáng ngày 14/12, tại nhà xưởng sản xuất Công ty TNHH Oanh Vân, thuộc địa phận xã Chấn Hưng (TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát trong xưởng sản xuất sau đó bùng phát và lan rộng sang các kho, xưởng sản xuất, khu vực lân cận trong công ty. Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen khổng lồ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Chấn Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN TP Hải Phòng huy động gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát triển khai các phương án chữa cháy tại hiện trường.

Tại hiện trường, cảnh sát hối hả sử dụng xe chữa cháy luân phiên bơm nước khống chế ngọn lửa cháy lan. Phía ngoài, nhiều người dân địa phương theo dõi lực lượng chức năng dập lửa.

Nơi xảy ra hỏa hoạn là kho, xưởng của doanh nghiệp sản xuất giày da gồm nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh khiến một nhà kho đổ sập. Công ty TNHH Oanh Vân là một doanh nghiệp chuyên sản xuất giày thể thao với khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông.

Ngọn lửa bao trùm các kho xưởng sản xuất của doanh nghiệp da giày.

Đến trưa cùng ngày, Công an xã Chấn Hưng và lực lượng cảnh sát PCCC vẫn đang nỗ lực khống chế, dập lửa.