Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy dữ dội tại xưởng sản xuất giày da ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã huy động gần 10 xe chữa cháy phối hợp với cơ sở đang nỗ lực khống chế ngọn lửa bùng lên dữ dội tại kho xưởng sản xuất của một doanh nghiệp tại xã Chấn Hưng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra sáng ngày 14/12, tại nhà xưởng sản xuất Công ty TNHH Oanh Vân, thuộc địa phận xã Chấn Hưng (TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát trong xưởng sản xuất sau đó bùng phát và lan rộng sang các kho, xưởng sản xuất, khu vực lân cận trong công ty. Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen khổng lồ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Chấn Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN TP Hải Phòng huy động gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

da39f536-23f6-47e9-9528-0200750b27e8.jpg
758af690-e5db-4682-b598-ea003292f3a3.jpg
587ee576-1e5e-4323-a4b5-180679c4987a.jpg
Cảnh sát triển khai các phương án chữa cháy tại hiện trường.

Tại hiện trường, cảnh sát hối hả sử dụng xe chữa cháy luân phiên bơm nước khống chế ngọn lửa cháy lan. Phía ngoài, nhiều người dân địa phương theo dõi lực lượng chức năng dập lửa.

Nơi xảy ra hỏa hoạn là kho, xưởng của doanh nghiệp sản xuất giày da gồm nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh khiến một nhà kho đổ sập. Công ty TNHH Oanh Vân là một doanh nghiệp chuyên sản xuất giày thể thao với khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông.

chay2.jpg
chay3.jpg
chay4.jpg
Ngọn lửa bao trùm các kho xưởng sản xuất của doanh nghiệp da giày.

Đến trưa cùng ngày, Công an xã Chấn Hưng và lực lượng cảnh sát PCCC vẫn đang nỗ lực khống chế, dập lửa.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #hỏa hoạn #cháy #doanh nghiệp #xưởng sản xuất

Xem thêm

Cùng chuyên mục