Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6 vùi lấp 4 người, giao thông tê liệt

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 6 đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, khiến giao thông ách tắc, nghi ngờ 2 người bị vùi lấp. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường để cứu nạn.

1101469226088256275.jpg
Hiện trường sạt lở trên Quốc lộ 6.

Chiều 14/12, một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, khiến tuyến đường huyết mạch này bị chia cắt hoàn toàn, giao thông ách tắc kéo dài. Vụ việc có khả năng vùi lấp 2 người.

Theo lực lượng Cảnh sát PCCC công an tỉnh Phú Thọ, vụ sạt lở vùi lấp 4 người, hiện lực lượng chức năng đã đưa 1 thi thể ra khỏi hiện trường và tiếp tục tìm kiếm 3 người mất tích.

Trao đổi với ông Hà Trung Thảo - Chủ tịch UBND xã Mai Châu được biết, vào khoảng 15h cùng ngày, một khối lượng lớn đất đá từ sườn núi bất ngờ đổ xuống lòng đường, vùi lấp một đoạn Quốc lộ 6, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho các phương tiện đang lưu thông qua khu vực.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đồng thời phong tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân.

Công an xã Mai Châu đã báo cáo Công an tỉnh Phú Thọ để huy động thêm lực lượng, phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

2714888218201957013.jpg
Hiện trường vụ sạt lở.

Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương triển khai. Tuyến Quốc lộ 6 qua khu vực sạt lở vẫn bị chia cắt, các phương tiện chưa thể lưu thông, lực lượng chức năng đang hướng dẫn phân luồng giao thông và khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Nguyên nhân vụ sạt lở đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Viết Hà
#sạt lở #Quốc lộ 6 #tỉnh Phú Thọ #cứu nạn #giao thông #tai nạn #đất đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục