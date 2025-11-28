Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chỉ đạo mới vụ sạt lở, nhà người dân sụt lún

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo lãnh đạo UBND xã Tuy An Tây, Đắk Lắk, khu vực thôn Vĩnh Xuân với việc đất sụt lún làm nền nhà xiêu vẹo, nghiêng ngả, nứt, nguy cơ đổ sập rất cao. Khu vực mất an toàn không thể bố trí cho người dân ở lại được nữa.

Ngày 28/11, ông Phan Quang Phi - Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây, cho biết khu vực sạt lở thôn Vĩnh Xuân không thể bố trí cho người dân ở lại được nữa. “Đất sụt lún làm nền nhà xiêu vẹo, nghiêng ngả, nứt, nguy cơ đổ sập rất cao”, ông Phi nói.

Hiện nay, 35 hộ dân di dời đã tìm đến các nhà người thân để ở xen ghép. Chính quyền xã cũng phân bổ lương thực, nhu yếu phẩm nhằm bảo đảm đời sống các hộ bị ảnh hưởng.

Theo ông Phi, trước đây khu vực Vĩnh Xuân không ghi nhận dấu hiệu sụt lún. Tuy nhiên, đợt mưa lũ đã làm nhiều vị trí bị nứt, sạt xuống bất ngờ. Hiện, xã cũng phối hợp với ngành chức năng khảo sát địa điểm mới để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

z7261499414975-87b7c5af0c5e1175b90f16412cbce4b7-5858.jpg
Nền nhà người dân bị sụt lún, nứt toác.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin.mưa lớn kéo dài đã dẫn đến tình trạng sụt lún, sạt lở đất tại thôn Vĩnh Xuân gây thiệt hại lớn cho người dân về nhà cửa, đường sá và các công trình hạ tầng khác.

Theo người dân địa phương, từ chiều tối 19/11 bắt đầu có mưa rất to, một số hộ trong khu dân cư phát hiện nhà cửa có hiện tượng nứt nẻ, sụt lún. Ngay trong đêm 19/11, các hộ dân được di dời đến nơi an toàn. Khu vực sạt lở tổng cộng 35 hộ dân với 119 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Hiện nay, tại khu vực sạt lở thôn Vĩnh Xuân, địa phương cũng cắt cử lực lượng, thường xuyên kiểm tra, tránh trường hợp người dân tự ý quay trở lại.

Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây thông tin thêm, đối với các khu vực qua khảo sát có dấu hiệu sạt lở đất, địa phương di dời và kiên quyết không để người dân quay lại, mục tiêu cao nhất đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Trương Định
#sạt lở đất #Đắk Lắk #di dời dân #sạt lở #Vĩnh Xuân #tái định cư #thiệt hại

Xem thêm

Cùng chuyên mục