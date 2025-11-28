Chỉ đạo mới vụ sạt lở, nhà người dân sụt lún

TPO - Theo lãnh đạo UBND xã Tuy An Tây, Đắk Lắk, khu vực thôn Vĩnh Xuân với việc đất sụt lún làm nền nhà xiêu vẹo, nghiêng ngả, nứt, nguy cơ đổ sập rất cao. Khu vực mất an toàn không thể bố trí cho người dân ở lại được nữa.

Ngày 28/11, ông Phan Quang Phi - Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây, cho biết khu vực sạt lở thôn Vĩnh Xuân không thể bố trí cho người dân ở lại được nữa. “Đất sụt lún làm nền nhà xiêu vẹo, nghiêng ngả, nứt, nguy cơ đổ sập rất cao”, ông Phi nói.

Hiện nay, 35 hộ dân di dời đã tìm đến các nhà người thân để ở xen ghép. Chính quyền xã cũng phân bổ lương thực, nhu yếu phẩm nhằm bảo đảm đời sống các hộ bị ảnh hưởng.

Theo ông Phi, trước đây khu vực Vĩnh Xuân không ghi nhận dấu hiệu sụt lún. Tuy nhiên, đợt mưa lũ đã làm nhiều vị trí bị nứt, sạt xuống bất ngờ. Hiện, xã cũng phối hợp với ngành chức năng khảo sát địa điểm mới để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Nền nhà người dân bị sụt lún, nứt toác.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin.mưa lớn kéo dài đã dẫn đến tình trạng sụt lún, sạt lở đất tại thôn Vĩnh Xuân gây thiệt hại lớn cho người dân về nhà cửa, đường sá và các công trình hạ tầng khác.

Theo người dân địa phương, từ chiều tối 19/11 bắt đầu có mưa rất to, một số hộ trong khu dân cư phát hiện nhà cửa có hiện tượng nứt nẻ, sụt lún. Ngay trong đêm 19/11, các hộ dân được di dời đến nơi an toàn. Khu vực sạt lở tổng cộng 35 hộ dân với 119 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Hiện nay, tại khu vực sạt lở thôn Vĩnh Xuân, địa phương cũng cắt cử lực lượng, thường xuyên kiểm tra, tránh trường hợp người dân tự ý quay trở lại.

Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây thông tin thêm, đối với các khu vực qua khảo sát có dấu hiệu sạt lở đất, địa phương di dời và kiên quyết không để người dân quay lại, mục tiêu cao nhất đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.