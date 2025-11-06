Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nơm nớp lo sạt lở cuốn trôi nhà cửa

Thu Hiền

TPO - Nhiều hộ dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An đang sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì nhà cửa sụt lún, nứt tường ngày càng nghiêm trọng.

Video: Nhà nghiêng, tường nứt, người dân nơm nớp lo sợ.
tp-6.jpg
Sau cơn bão số 10﻿, người dân khối Sa Nam, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An từ chỗ tránh trú trở về thấy vết sạt lở đã “ăn” thêm gần nửa mét, sân nhà nứt toác, từng phần công trình phụ lần lượt sập xuống sông. Một số hộ dân đã phải dọn đi ở nhờ nhà người thân.
tp-5.jpg
tp-4.jpg
“Chuồng gà đã sạt xuống lòng sông, còn sân sau và nhà tắm đã nứt và sập một nửa. Tường của gian nhà chính cũng đã có vết nứt rộng gần bằng gang tay. Giờ chúng tôi không dám ở lâu trong nhà”, bà Nguyễn Thị Minh (trú khối Sa Nam) chia sẻ.
tp-14.jpg
Ông Hoàng Văn Đon - khối trưởng khối Sa Nam cho biết, qua 3 cơn bão (số 3, số 5 và số 10), các hộ liên tục phải di dời, đi tránh bão và mỗi lần về nhà thì sân, tường và đường đi lại sạt lở thêm một ít. “Trên địa bàn khối có 7 hộ dân bị sạt lở. Sau bão số 10, tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở﻿ đã được lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra, ghi nhận tuy nhiên đến nay vẫn chưa có phương án nào. Người dân rất mong mỏi các cấp, ngành sớm có biện pháp hỗ trợ để bà con yên tâm sinh sống”, ông Đon cho hay.
tp-10.jpg
Sau những đợt mưa lớn kéo dài, đặc biệt sau cơn bão số 10, vết sạt lở đã “ăn” sâu vào phần móng nhà bà Nguyễn Thị Thành (trú khối Phan Bội Châu, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An). Thời gian qua, bà cùng chồng và hai cháu nội phải sang nhà người thân để ở nhờ. Thi thoảng, bà lại chạy về thăm nhà một lúc rồi lại đi.
tp-1.jpg
“Sau bão, bức tường xuất hiện nhiều vết nứt dài. Đặc biệt, tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, không biết nhà sẽ đổ sập lúc nào. Từ hôm bão đến nay, chúng tôi không dám ở nhà”, bà Thành giọng run run, chỉ tay vào những khe nứt ngoằn nghèo khắp căn nhà.
tp-14-2.jpg
Tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng khiến người dân nơm nớp lo sợ﻿.
tp-9.jpg
tp-11.jpg
tp-7.jpg
tp-8.jpg
Theo báo cáo của UBND xã Vạn An, bờ phía Bắc (tả ngạn) khối Sa Nam có hiện tượng nứt rãnh kéo dài gây sụt lún đất xuống dòng sông Đào. Thực tế hiện trường cho thấy, chiều dài vết nứt, sụt lún khoảng 152m, rộng từ 2,5 - 3m, khe nứt rộng 30 - 50cm. Đặc biệt, khu vực sạt lở giáp ranh nhà ở của 7 hộ dân khối Sa Nam.
Ngoài ra, bờ phía Hữu ngạn thuộc khối Phan Bội Châu có một số vết nứt kéo dài, trượt nhỏ dọc mép bờ sông tại một số điểm. Hiện, có 19 hộ nằm trong phạm vi chỉ giới bảo vệ công trình thuỷ lợi dọc hai bên bờ sông Đào đoạn đã bị sạt lở và nguy cơ sạt lở cao gồm 9 hộ tả ngạn thuộc khối Sa Nam và 10 hộ hữu ngạn thuộc khối Phan Bội Châu.
tp-3.jpg
Ông Bùi Đình Thủy - chuyên viên phòng kinh tế xã Vạn An cho biết, thời gian qua, người dân đã kiến nghị nhiều về hiện tượng lún sụt, sạt lở, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được xử lý, khắc phục.
﻿“Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, chính quyền địa phương đã có báo cáo và đề xuất phương án xử lý sạt lở với UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó, đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để di dời, tái định cư đối với các hộ nằm trong phạm vi chỉ giới bảo vệ công trình thuỷ lợi đến nơi an toàn”, ông Thủy cho hay.
Thu Hiền
