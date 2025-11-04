Bờ biển Cần Thơ có sạt lở nguy hiểm dài hơn 23km

TPO - Sau sáp nhập, Cần Thơ có bờ biển hơn 72km, trong đó đoạn có dự báo sạt lở nguy hiểm dài hơn 23km. Tình trạng rừng phòng hộ ven biển bị xói mòn hoặc biến mất hoàn toàn đã khiến sóng biển đánh trực tiếp vào thân đê, đe dọa nghiêm trọng an toàn hệ thống đê, tài sản và đời sống người dân ven biển.

Ngày 4/11, ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã đi khảo sát điểm sạt lở bờ biển tại xã Vĩnh Hải.

Báo cáo của sở ngành Cần Thơ cho thấy, sau sáp nhập, thành phố có chiều dài bờ biển 72km, trong đó đoạn có dự báo sạt lở nguy hiểm dài hơn 23km. Tình trạng sạt lở bờ biển diễn biến phức tạp, đặc biệt tại xã Vĩnh Hải, phường Vĩnh Châu, xã Lai Hòa, phường Vĩnh Phước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố - ông Trần Chí Hùng (phải) cùng đoàn công tác khảo sát vị trí sạt lở bờ biển.

Nguyên nhân sạt lở bờ biển Cần Thơ chủ yếu do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sóng lớn cùng với việc thiếu đai rừng chắn sóng tự nhiên. Nhiều khu vực sạt lở cho thấy áp lực sóng và dòng chảy đang vượt ngoài khả năng tự phục hồi của hệ sinh thái ven biển. Tình trạng rừng phòng hộ ven biển bị xói mòn hoặc biến mất hoàn toàn đã khiến sóng biển đánh trực tiếp vào thân đê, đe dọa nghiêm trọng an toàn hệ thống đê, tài sản và đời sống người dân.

Qua khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - ông Trần Chí Hùng nhận định, những điểm chưa được làm kè chắn sóng đang có dấu hiệu bị xói mòn nhiều, về lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn. Việc đầu tư kè chắn giảm sóng để tạo bãi bồi sẽ giúp khôi phục rừng ngập mặn, qua đó giảm nguy cơ đe dọa đến tình hình sản xuất và đời sống của người dân.

Ông Hùng giao cơ quan chuyên môn tổng hợp tình hình, tham mưu để Thành phố có giải pháp kịp thời khắc phục sạt lở bờ biển.

Bờ biển xã Vĩnh Hải, Cần Thơ.

Trước đó, ngày 9/10, UBND TP. Cần Thơ đã công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ biển khu vực xã Vĩnh Hải, do đoạn này sạt lở kéo dài những năm gần đây, một số khu vực đã sạt lở mất rừng phòng hộ.

Năm 2023-2024, Trung ương đã hỗ trợ cho tỉnh Sóc Trăng (cũ) đầu tư xây dựng trên 10km tuyến kè ngầm giảm sóng, ngăn sạt lở và tái tạo rừng phòng hộ. Tuy nhiên, đoạn bờ biển còn lại chưa được đầu tư kè giảm sóng nên đợt triều cường, sóng lớn đầu năm 2025 đã gây sạt lở, làm vỡ bờ bao gây ngập nhà dân, ảnh hưởng khoảng 3ha hoa màu, ao cá. Khu vực này có khoảng 20 hộ dân sinh sống, sản xuất tiếp giáp bờ biển.

UBND TP. Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường gia cố tạm vị trí sạt lở để đảm bảo giao thông đi lại, không để nước mặn, triều cường gây thiệt hại đến sản xuất và dân sinh của bà con trong khu vực trong thời gian chờ xử lý sạt lở.