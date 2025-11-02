VĨNH LONG: Vận động người dân ở cồn Thanh Long đi tạm lánh

TPO - UBND xã Quới Thiện (Vĩnh Long) vận động các hộ dân ở cồn Thanh Long di dời nơi ở tạm thời trong thời gian triều cường phức tạp. Các hộ dân đồng tình, tuy nhiên trước mắt vẫn muốn tiếp tục bám trụ lại vì còn canh tác, sản xuất được.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Phú Quốc – Chủ tịch UBND xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long cho biết, thời gian qua triều cường diễn ra ngày càng phức tạp và nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, kinh tế của các hộ dân khu vực cồn Thanh Long, ấp Phước Lý Nhì.

Lãnh đạo xã Quới Thiện vừa đến vận động các hộ dân sinh sống ở cồn Thanh Long bị ảnh hưởng di dời nơi ở tạm thời về khu vực trụ sở UBND xã Quới Thiện cũ trong thời gian triều cường diễn ra.

Tình hình triều cường, sạt lở diễn biến phức tạp.

Qua vận động, các hộ dân đồng tình với ý kiến của lãnh đạo xã, nhưng trước mắt người dân vẫn muốn tiếp tục bám trụ lại vì còn canh tác, sản xuất được, khi cảm nhận nguy cơ sạt lở, triều cường nguy hiểm thì báo chính quyền để di dời theo hướng dẫn của UBND xã.

“Hiện các vị trí vỡ đê đã được khắc phục, gia cố, lãnh đạo xã ghi nhận tâm tư nguyện vọng của các hộ dân, tuy nhiên cũng kêu gọi bà con phải lưu ý tự bảo vệ tính mạng, tài sản của gia đình và sắp xếp di dời nơi ở tạm khi triều cường sạt lở nguy hiểm”, ông Quốc nói. Hiện trên cồn có 6 hộ sinh sống, lãnh đạo tỉnh đã thống nhất chủ trương sẽ đưa các hộ này vào bờ, tỉnh đang xây dựng đề án.

Trước đó, hai đợt triều cường trong tháng 10/2025 đã làm vỡ tuyến đê bao cồn Thanh Long, chiều dài 15m và có nguy cơ cao tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Để ứng phó, UBND xã Quới Thiện thông báo toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân hiện đang sinh sống tại cồn Thanh Long chuẩn bị di chuyển điểm tạm lánh đã được xã bố trí.

Cồn Thanh Long nằm giữa sông Cổ Chiên.

Trước đó, để ứng phó tình hình triều cường, sạt lở diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu UBND các xã phường kiểm tra, chủ động gia cố, khắc phục các điểm sạt lở nhỏ trên địa bàn quản lý; rà soát, đánh giá lại toàn bộ các công trình thủy lợi, các tuyến đê bao, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đưa vào kế hoạch duy tu, sửa chữa hàng năm, đề xuất bố trí kinh phí thực hiện.

Các sở ngành, đơn vị liên quan tiếp tục đảm bảo an toàn giao thông cho các khu vực bị ngập nước, điều tiết giao thông, bố trí xe chuyên dụng hỗ trợ người dân và các phương tiện lưu thông qua các tuyến đường bị ngập sâu. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chống ngập hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh…