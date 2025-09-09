Cần Thơ nhận hơn 50 sáng kiến chống ngập, đang rà soát để trao thưởng

TPO - Tới đầu tháng 8, Sở Xây dựng Cần Thơ đã nhận 50 sáng kiến chống ngập từ người dân, sau khi Chủ tịch UBND Cần Thơ treo thưởng cho sáng kiến áp dụng được ngay. Trong đó, có những giải pháp rất hay, sáng tạo, mang tầm vĩ mô, Sở đang tổng hợp sáng kiến hiệu quả, mới, sáng tạo để đề xuất khen thưởng.

Ông Phạm Thanh Đông (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) cho biết, rất vui khi vừa nhận được Thư cảm ơn của Giám đốc Sở xây dựng Cần Thơ sau khi ông gửi sáng kiến chống ngập. Ông Đông cảm nhận động thái trên cho thấy TP. Cần Thơ đã lắng nghe và ghi nhận những sáng kiến của người dân, chuyên gia, nhà khoa học một cách trân trọng. Theo ông Đông, việc chống ngập vài tuyến đường không phải khó, nhưng cần hiểu nguyên tắc bơm chống ngập do trời mưa khác với ngập do bị lũ, triều cường, nên mong Cần Thơ có giải pháp chống ngập căn cơ.

Sở Xây dựng Cần Thơ gửi thư cảm ơn đến những người hiến kế chống ngập cho thành phố.

Sau kêu gọi của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, tính đến ngày 4/8/2025, Sở Xây dựng đã nhận được trên 50 đề xuất, giải pháp, sáng kiến chống ngập. Trong đó có những giải pháp được Sở đánh giá rất hay, có tính sáng tạo, có những giải pháp mang tầm vĩ mô. Sở Xây dựng đang tổng hợp, phân loại, nghiên cứu, đánh giá giải pháp có tính khả thi cao để tham mưu, đề xuất đưa vào Đề án chống ngập của thành phố. Nếu giải pháp, sáng kiến được áp dụng hiệu quả, mới, sáng tạo, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với cơ quan liên quan đề xuất UBND TP. Cần Thơ khen thưởng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Cần Thơ cũng gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đã góp ý, đề xuất giải pháp chống ngập cho Thành phố. Giúp cho các cơ quan quản lý có thêm nhiều thông tin, dữ liệu, đánh giá lại hiện trạng, định hướng quy hoạch và đưa ra các giải pháp chống ngập hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, những năm gần đây, tình trạng ngập tại khu vực trung tâm Thành phố có xu hướng tăng cả về mức độ và phạm vi ảnh hưởng, đặc biệt là trong mùa mưa bão, triều cường dâng cao. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân, còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội chung của Thành phố.

Thời gian qua, Cần Thơ đã và đang triển khai nhiều giải pháp để khắc phục, bước đầu mang lại hiệu quả chống ngập cho một số khu vực nội ô. Tuy nhiên, để tìm ra nguyên nhân và giải quyết triệt để tình trạng ngập các khu vực còn lại, Thành phố mong muốn lắng nghe, tiếp thu thông tin, ý tưởng, giải pháp chống ngập từ các tổ chức, cá nhân.