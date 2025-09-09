Cần Thơ nhận hơn 50 sáng kiến chống ngập, đang rà soát để trao thưởng

Ông Phạm Thanh Đông (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) cho biết, rất vui khi vừa nhận được Thư cảm ơn của Giám đốc Sở xây dựng Cần Thơ sau khi ông gửi sáng kiến chống ngập. Ông Đông cảm nhận động thái trên cho thấy TP. Cần Thơ đã lắng nghe và ghi nhận những sáng kiến của người dân, chuyên gia, nhà khoa học một cách trân trọng. Theo ông Đông, việc chống ngập vài tuyến đường không phải khó, nhưng cần hiểu nguyên tắc bơm chống ngập do trời mưa khác với ngập do bị lũ, triều cường, nên mong Cần Thơ có giải pháp chống ngập căn cơ.
Sau kêu gọi của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, tính đến ngày 4/8/2025, Sở Xây dựng đã nhận được trên 50 đề xuất, giải pháp, sáng kiến chống ngập. Trong đó có những giải pháp được Sở đánh giá rất hay, có tính sáng tạo, có những giải pháp mang tầm vĩ mô. Sở Xây dựng đang tổng hợp, phân loại, nghiên cứu, đánh giá giải pháp có tính khả thi cao để tham mưu, đề xuất đưa vào Đề án chống ngập của thành phố. Nếu giải pháp, sáng kiến được áp dụng hiệu quả, mới, sáng tạo, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với cơ quan liên quan đề xuất UBND TP. Cần Thơ khen thưởng.
Lãnh đạo Sở Xây dựng Cần Thơ cũng gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đã góp ý, đề xuất giải pháp chống ngập cho Thành phố. Giúp cho các cơ quan quản lý có thêm nhiều thông tin, dữ liệu, đánh giá lại hiện trạng, định hướng quy hoạch và đưa ra các giải pháp chống ngập hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, những năm gần đây, tình trạng ngập tại khu vực trung tâm Thành phố có xu hướng tăng cả về mức độ và phạm vi ảnh hưởng, đặc biệt là trong mùa mưa bão, triều cường dâng cao. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân, còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội chung của Thành phố.
Thời gian qua, Cần Thơ đã và đang triển khai nhiều giải pháp để khắc phục, bước đầu mang lại hiệu quả chống ngập cho một số khu vực nội ô. Tuy nhiên, để tìm ra nguyên nhân và giải quyết triệt để tình trạng ngập các khu vực còn lại, Thành phố mong muốn lắng nghe, tiếp thu thông tin, ý tưởng, giải pháp chống ngập từ các tổ chức, cá nhân.
Trước đó, làm việc với các sở, ngành và địa phương để bàn giải pháp xử lý tình trạng ngập trên địa bàn vào đầu tháng 7/2025, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - ông Trần Văn Lâu kêu gọi: "Tôi treo thưởng cho ai có sáng kiến, ý tưởng, giải pháp chống ngập hiệu quả, giúp thành phố thoát ngập, hạn chế ngập ngay trong vài đợt mưa tới. Tôi sẽ thưởng 50 triệu đồng, khen đột xuất và cân nhắc quy hoạch vị trí cao hơn. Nếu có ý tưởng hay cứ nhắn tin cho tôi hoặc làm thành đề tài cụ thể rồi gửi”.