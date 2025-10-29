Vĩnh Long: 9 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm trên tuyến đê bao ven sông Hậu

TPO - Sau khi kiểm tra thực tế các điểm sạt lở dọc sông Hậu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương có phương án tổng thể khắc phục các điểm sạt lở đề xuất tỉnh bố trí kinh phí đầu tư, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân.

Ngày 29/10, ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã khảo sát các điểm sạt lở trên địa bàn xã Phong Thạnh. Lãnh đạo xã cho hay, do mưa lớn, triều cường làm tuyến đê bao ven sông Hậu qua xã tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng.

Xã ghi nhận 12 điểm sạt lở với tổng chiều dài 354m, ăn sâu từ 5-7m, lấn sát chân đê, uy hiếp an toàn khu dân cư trong đê. Trong đó, có 9 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm đã được UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - Trần Văn Lâu (bên trái) kiểm tra sạt lở bờ sông Hậu qua xã Phong Thạnh.

Tuyến đê bao kết hợp đường giao thông nông thôn ven sông Hậu qua xã Phong Thạnh hoàn thành năm 2023, dài 8,8km, tổng kinh phí 75 tỷ đồng. Tuy nhiên, tuyến đê liên tục xuất hiện các điểm sạt lở. Đến nay, ngành chức năng đã đầu tư trên 30 tỷ đồng để khắc phục 15 điểm sạt lở dọc tuyến.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu ghi nhận, chia sẻ khó khăn với chính quyền và người dân, giao địa phương chủ động ứng phó, hạn chế sạt lở lan rộng đe dọa tính mạng, tài sản của người dân.

Đối với các điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, ông Lâu yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với xã xây dựng phương án tổng thể khắc phục, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư xử lý dứt điểm.

Sở NN&MT Vĩnh Long cho biết, kỳ triều cường từ ngày 7 - 27/10, làm ngập nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh đã xảy ra 135 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 7,6km, ảnh hưởng 521 hộ dân, ước thiệt hại gần 25 tỷ đồng; tổng thiệt hại thiên tai toàn tỉnh khoảng hơn 40 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã công bố 4 công trình khẩn cấp (tổng kinh phí gần 34 tỷ đồng) và đang xem xét hỗ trợ thêm 51 công trình khác, tổng kinh phí đề nghị hơn 37 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long khảo sát tuyến đê bao ven sông Hậu qua xã Phong Thạnh.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các xã, phường kiểm tra, chủ động gia cố, khắc phục các điểm sạt lở nhỏ trên địa bàn quản lý; rà soát, đánh giá lại toàn bộ các công trình thủy lợi, các tuyến đê bao để có giải pháp duy tu, sửa chữa.

Sở NN&MT được giao chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị khảo sát, đánh giá các công trình đê, kè đang quản lý, có phương án khắc phục hiệu quả, ổn định lâu dài, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện.

Các sở ngành, đơn vị liên quan được giao tiếp tục đảm bảo an toàn giao thông, bố trí xe chuyên dụng hỗ trợ người dân và các phương tiện lưu thông qua các tuyến đường bị ngập sâu. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chống ngập hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.