Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ biển tại Huế sau bão

TPO - Bờ biển Tân An Hải (xã Phú Lộc) bị triều cường, sóng lớn xâm thực nghiêm trọng sau bão số 12, nguy cơ cuốn trôi đường sá, uy hiếp khu dân cư ven biển. Trước thực trạng nguy hiểm này, UBND TP Huế đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở.

Ngày 25/10, UBND TP Huế ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở bờ biển, sau khi đoạn bờ biển qua thôn Tân An Hải (xã Phú Lộc) bị xói lở nghiêm trọng do ảnh hưởng bão số 12 và mưa lũ kéo dài.

Bờ biển cạnh đường giao thông ở xã Phú Lộc bị sạt lở nghiêm trọng﻿, nguy cơ gây chia cắt đi lại.

Trước đó, trong các ngày 21 đến 23/10, hoàn lưu bão số 12 gây mưa rất to, nước biển dâng cao. Tại cửa biển Tư Hiền (thuộc địa phận hai xã Phú Lộc và Vinh Lộc), gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 8, kết hợp triều cường và nước dâng làm hư hại hạ tầng giao thông, sạt lở bờ biển trên diện rộng.

Đặc biệt, đoạn bờ biển dài khoảng 500m tại thôn Tân An Hải (xã Phú Lộc) bị xâm thực sâu vào đất liền từ 10 - 15m, có nơi đến 20m, ăn sát vào tuyến đường độc đạo ven biển từ 0,5 - 2m. Tuyến đường này là lối đi duy nhất vào khu dân cư Tân An Hải, nơi có 63 hộ với 190 nhân khẩu sinh sống.

Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo tại khu vực này.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, sóng biển hiện vẫn dâng cao, nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng, đe dọa chia cắt hoàn toàn khu dân cư Tân An Hải (xã Lộc Bình cũ), gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt, đi lại, sản xuất của người dân. Nơi đây hiện là “điểm nóng” thiên tai của TP Huế.

Biển xâm thực gây nguy cơ cuốn trôi tuyến đường độc đạo vào khu dân cư Tân An Hải hiện có 63 hộ dân sinh sống.

Trước tình hình này, UBND TP Huế giao Chủ tịch UBND xã Phú Lộc khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách nhằm giảm thiểu thiệt hại, bao gồm huy động lực lượng, phương tiện gia cố tạm thời, chống sạt lở và bảo vệ tuyến đường giao thông; bố trí nhân lực trực canh, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và hướng dẫn người dân qua lại an toàn.

Đồng thời, địa phương cần tăng cường thông tin, tuyên truyền diễn biến sạt lở, chủ động các biện pháp ứng phó, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.