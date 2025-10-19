Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Tây Ninh công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Kênh Hàn

Hữu Huy - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tình trạng sạt lở nghiêm trọng kéo dài nhiều năm tại bờ sông Kênh Hàn (Ngã 3 Xóm Câu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) đã khiến 10 hộ dân và 40 nhân khẩu bị ảnh hưởng. UBND tỉnh vừa công bố tình huống khẩn cấp để triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh, tình trạng sạt lở ở khu vực bờ sông Kênh Hàn (đoạn Ngã 3 Xóm Câu, ấp Mương Chài, xã Cần Giuộc) đã đã diễn ra suốt nhiều năm, mỗi năm ăn sâu vào bờ từ 1-2 m, đến nay tổng cộng khoảng 30 m. Hậu quả khiến 10 căn nhà bị sụp hoàn toàn xuống sông, nhiều cây trồng, vật kiến trúc và hàng trăm nghìn mét khối đất bị cuốn trôi, đặc biệt trong các đợt triều cường.

Đoạn sạt lở có tổng chiều dài khoảng 300 m, kéo dài từ bến đò Phước Lại đến Ngã 3 Rạch Đông An - sông Kênh Hàn. Trong đó, khu vực Ngã 3 Xóm Câu (dài khoảng 50 m) được xác định đặc biệt nguy hiểm khi chỉ còn cách tường nhà dân 0,5-1 m. Nhiều ngôi nhà đã xuất hiện vết nứt, mép sông tạo hàm ếch sâu 3-5 m, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

1-6302.jpg
Hiện trạng khu vực sạt lở. Ảnh tư liệu: CTV

Theo thống kê, có 10 hộ dân với 40 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó 4 căn nhà nằm sát mép sông đang bị đe dọa nghiêm trọng. Chính quyền và người dân địa phương nhiều lần gia cố bằng cừ dừa, song sạt lở vẫn tiếp diễn và ngày càng mở rộng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh giao UBND xã Cần Giuộc theo dõi sát tình hình, chủ động phương án di dời dân khi cần thiết, đồng thời cảnh báo, nghiêm cấm người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm và không cho tàu thuyền neo đậu trong vùng sạt lở. Chính quyền địa phương phải bố trí lực lượng trực canh, giữ gìn an ninh trật tự và triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, cập nhật vành đai sạt lở, khảo sát, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, lập thủ tục đầu tư công trình phòng chống sạt lở theo tình huống khẩn cấp, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp bố trí nguồn vốn khẩn cấp để triển khai công trình phòng chống sạt lở, giúp ổn định đời sống người dân.

Hữu Huy - Trí Viễn
#sạt lở sông Kênh Hàn #Tây Ninh #ứng phó khẩn cấp #bảo vệ dân cư #bờ sông nguy hiểm #cứu hộ khẩn cấp #biện pháp phòng chống

Xem thêm

Cùng chuyên mục