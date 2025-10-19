Tây Ninh công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Kênh Hàn

TPO - Tình trạng sạt lở nghiêm trọng kéo dài nhiều năm tại bờ sông Kênh Hàn (Ngã 3 Xóm Câu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) đã khiến 10 hộ dân và 40 nhân khẩu bị ảnh hưởng. UBND tỉnh vừa công bố tình huống khẩn cấp để triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh, tình trạng sạt lở ở khu vực bờ sông Kênh Hàn (đoạn Ngã 3 Xóm Câu, ấp Mương Chài, xã Cần Giuộc) đã đã diễn ra suốt nhiều năm, mỗi năm ăn sâu vào bờ từ 1-2 m, đến nay tổng cộng khoảng 30 m. Hậu quả khiến 10 căn nhà bị sụp hoàn toàn xuống sông, nhiều cây trồng, vật kiến trúc và hàng trăm nghìn mét khối đất bị cuốn trôi, đặc biệt trong các đợt triều cường.

Đoạn sạt lở có tổng chiều dài khoảng 300 m, kéo dài từ bến đò Phước Lại đến Ngã 3 Rạch Đông An - sông Kênh Hàn. Trong đó, khu vực Ngã 3 Xóm Câu (dài khoảng 50 m) được xác định đặc biệt nguy hiểm khi chỉ còn cách tường nhà dân 0,5-1 m. Nhiều ngôi nhà đã xuất hiện vết nứt, mép sông tạo hàm ếch sâu 3-5 m, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Hiện trạng khu vực sạt lở. Ảnh tư liệu: CTV

Theo thống kê, có 10 hộ dân với 40 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó 4 căn nhà nằm sát mép sông đang bị đe dọa nghiêm trọng. Chính quyền và người dân địa phương nhiều lần gia cố bằng cừ dừa, song sạt lở vẫn tiếp diễn và ngày càng mở rộng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh giao UBND xã Cần Giuộc theo dõi sát tình hình, chủ động phương án di dời dân khi cần thiết, đồng thời cảnh báo, nghiêm cấm người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm và không cho tàu thuyền neo đậu trong vùng sạt lở. Chính quyền địa phương phải bố trí lực lượng trực canh, giữ gìn an ninh trật tự và triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, cập nhật vành đai sạt lở, khảo sát, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, lập thủ tục đầu tư công trình phòng chống sạt lở theo tình huống khẩn cấp, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp bố trí nguồn vốn khẩn cấp để triển khai công trình phòng chống sạt lở, giúp ổn định đời sống người dân.