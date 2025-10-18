Đồng Tháp đề nghị Trung ương hỗ trợ 830 tỷ đồng xử lý sạt lở

TPO - Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ khoảng 830 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp 2 khu vực sạt lở đặc biệt nghiêm trọng trên sông Tiền, tại xã Thường Phước và phường Cao Lãnh.

Chiều 18/10, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp...

Quang cảnh buổi làm việc.

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, 9 tháng năm 2025, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước tăng gần 7%. Tất cả các khu vực kinh tế đều đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung, tạo cơ sở đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 8% trở lên.

UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị, Chính phủ sớm ban hành quy định về tiêu chí, hướng dẫn việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố, khóm, ấp; bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuê nhà, đất công chưa sử dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt ưu tiên các doanh nghiệp công nghệ cao, khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng Tháp cũng đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng xem xét, hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương (khoảng 830 tỷ đồng) để xử lý khẩn cấp 2 khu vực sạt lở đặc biệt nghiêm trọng trên sông Tiền (tại xã Thường Phước và phường Cao Lãnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang phát biểu.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Tháp còn kiến nghị Thủ tướng xem xét, sớm bố trí vốn từ ngân sách Trung ương (khoảng 336 tỷ đồng) để thực hiện Dự án khắc phục khẩn cấp xói lở bờ biển Gò Công. Bộ Tài chính quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn đầu tư các dự án đường quốc lộ, cao tốc trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030 để tăng cường kết nối vùng. Bộ Xây dựng sớm phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng giao thông quan trọng như kinh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền, sớm đầu tư tuyến Quốc lộ N1 và cầu Tân Châu…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận và biểu dương kết quả tỉnh Đồng Tháp đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn mà tỉnh đã nêu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Chính yêu cầu tỉnh Đồng Tháp tập trung quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, các công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên trong năm 2025, Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh Đồng Tháp cần có kịch bản cụ thể, khả thi. Về đầu tư công, tỉnh giao lãnh đạo phụ trách các dự án cụ thể để chỉ đạo sâu sát, đơn vị thi công phải xây dựng lại đường găng tiến độ; làm “3 ca, 4 kíp”, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, xuyên lễ, xuyên tết. Đồng thời, tập trung thu hút các nhà đầu tư đến tỉnh để góp phần thúc đẩy tăng trưởng; triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch...

Phó Thủ tướng còn yêu cầu tỉnh Đồng Tháp cần tăng cường kiểm tra tình hình lũ lụt, thiên tai, có kế hoạch ứng phó kịp thời để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Đồng Tháp cần tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để có số lượng đúng theo vị trí việc làm, khung năng lực nhằm hoạt động hiệu quả.

Phó Thủ tướng ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp và giao cho các bộ, ngành tham mưu tổ chức thực hiện.