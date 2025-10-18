Hơn 80 cán bộ, chiến sĩ dầm mưa gia cố bờ sông sạt lở, đe dọa nhà dân

Ngày 18/10, lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Chân Mây – Lăng Cô (TP Huế) phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc, Bộ đội Biên phòng và Công an xã triển khai lực lượng, phương tiện khắc phục sạt lở bờ sông Nước Ngọt – Bù Lu đoạn qua thôn Thủy Yên Thượng.
Theo Chủ tịch UBND xã Chân Mây – Lăng Cô Trần Văn Minh Quân, những ngày qua, mưa lớn khiến hai bên bờ sông Nước Ngọt – Bù Lu đoạn qua thôn Thủy Yên Thượng bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài khoảng 100m, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân.
Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp chính quyền địa phương xử lý, gia cố các vị trí xung yếu.
Giữa điều kiện thời tiết bất lợi, nước sông dâng cao, mưa lớn, các lực lượng đã sử dụng máy múc, máy ủi cùng hàng trăm cọc gỗ, bao cát và bạt chống thấm để kè, gia cố, cố định khu vực sạt lở, ngăn nguy cơ lan rộng. Toàn bộ quá trình xử lý sạt lở được tiến hành khẩn trương, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ, người dân sinh sống lân cận và vùng hạ lưu.
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế hiện yêu cầu các đơn vị tiếp tục trực ứng phó mưa bão, theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng và phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.