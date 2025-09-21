Đồng Tháp khẩn cấp xử lý sạt lở bờ sông Tiền

TPO - Ngày 20/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thành Diệu có chỉ đạo các sở ngành, địa phương khẩn trương thực hiện biện pháp xử lý sạt lở bờ sông Tiền đoạn qua phường Cao Lãnh làm 6 căn nhà sụp xuống sông vào rạng sáng cùng ngày.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu phường Cao Lãnh triển khai lực lượng theo dõi sát diễn biến sạt lở, canh gác, giăng dây, cắm biển báo khu vực nguy hiểm, thông báo để nhân dân trong khu vực biết chủ động phòng tránh, không để người dân vào khu vực sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở bờ sông Tiền làm 6 căn nhà sụp xuống sông.

Địa phương cũng được yêu cầu phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xác định vành đai sạt lở, phạm vi vùng ảnh hưởng tiềm ẩn nguy cơ cao sạt lở, vận động người dân di dời đến nơi ở an toàn. Huy động, bố trí lực lượng dân quân, thanh niên xung kích sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu khi có tình huống sạt lở nguy hiểm; gia cố tạm thời không để sạt lở thêm.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì khẩn trương khảo sát, đánh giá tình hình sạt lở, cấp độ thiên tai tham mưu UBND tỉnh quyết định các biện pháp xử lý cần áp dụng ngay để giảm thiểu thiệt hại sạt lở, trình UBND tỉnh trước ngày 23/9/2025.



Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao tham mưu tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về diễn biến sạt lở, nguy cơ mất an toàn, đề xuất giải pháp xử lý, làm cơ sở kiến nghị ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương xử lý, khắc phục sạt lở, trình tỉnh trước ngày 30/9/2025.

Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 20/9, bờ sông Tiền khu vực qua phường Cao Lãnh đã xảy ra vụ sạt lở, phạm vi lở dài khoảng 100m, ăn sâu vào bờ 20m. Vụ sạt lở kéo sập 6 nhà dân, ước thiệt hại trên 2 tỷ đồng.