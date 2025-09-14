Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bất an chưa hồi kết tại vùng sạt lở núi ở Huế

Ngọc Văn
Thế Nghĩa
TPO - Hàng chục hộ dân dưới chân núi Phú Gia (TP Huế) nhiều năm nay vẫn phải sống trong cảnh bất an, lo sạt lở đe dọa tính mạng và tài sản, trong khi chủ trương di dời dân khỏi vùng nguy hiểm vẫn chưa được triển khai do thiếu kinh phí.

VIDEO: 32 hộ dân dưới chân núi Phú Gia (TP Huế) lại đối diện hiểm nguy mùa mưa bão do nạn sạt lở đất.﻿

Dưới chân núi Phú Gia (thôn Phú Gia, xã Chân Mây - Lăng Cô) - điểm nóng sạt lở của TP Huế, nhiều năm qua vẫn còn hàng chục hộ dân phải sinh sống trong vùng nguy hiểm, chưa thể di dời để ổn định cuộc sống.

sat-lo-nui-phu-gia-16.jpg
Chưa thể di dời, dân Phú Gia tiếp tục sống trong vùng sạt lở nguy hiểm, đặc biệt là vào mùa mưa bão.﻿

Thống kê của cơ quan chức năng, dưới chân núi Phú Gia hiện có 32 hộ dân thuộc vùng nguy hiểm sạt lở cần phải được di dời, tái định cư. Nhiều năm kiến nghị và mòn mỏi mong chờ, UBND TP Huế cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án dưới chân núi Phú Gia, nhưng người dân vùng nguy hiểm sạt lở lại thêm một lần “đến hẹn lại lo” khi mùa mưa bão năm 2025 đang về.

sat-lo-nui-phu-gia-12.jpg
Một điểm sạt lở mới xuất hiện﻿ vào mùa mưa năm 2024.

Cách đây một năm, khu vực núi Phú Gia sát vùng dân cư từng xuất hiện sạt lở. Từ mối nguy đó, mỗi lần dự báo thời tiết trong khu vực có mưa lớn, người dân lại phải rời nhà đến tạm cư vài ngày ở gia đình người thân, khiến cuộc sống, công việc của họ bị xáo trộn, bất ổn.

sat-lo-nui-phu-gia-11.jpg
Một vụ sạt lở gây tràn đất đá, bùn cát vào thẳng nhà dân dưới chân núi Phú Gia cách đây chưa lâu.

Sống dưới chân núi Phú Gia đã hơn nửa đời người, bà Trần Thị Dung (54 tuổi) không giấu nổi sự mệt mỏi: “Ở đây nạn sạt lở núi đã xảy ra từ lâu. Chúng tôi nghe nói sẽ được di dời tái định cư, nhưng tất cả phải mòn mỏi chờ đợi từ tháng này qua năm khác”. Bà Dung còn kể, mỗi lần mưa bão, cả gia đình lại phải rời nhà đi lánh nạn, khi thì ở nhờ nhà người quen, lúc lại lên trạm kiểm lâm hay trụ sở xã...

sat-lo-nui-phu-gia-14.jpg
Người dân Phú Gia vừa ám ảnh nạn sạt lở, lại lo "quả bom nổ chậm" của nạn nổ mìn khai thác đá ở gần khu dân cư.

Nỗi lo ấy không chỉ dừng lại ở nguyên nhân thiên tai. Bà Dung chỉ tay về phía mỏ đá gần nhà: “Giờ còn thêm mỏ khai đá bên cạnh thường xuyên nổ mìn, nhà cửa đã nứt, huống gì cả quả núi vốn đang có những bất ổn bên trong. Chúng tôi lúc nào cũng sống trong cảm giác như có ‘quả bom nổ chậm’ ngay bên mình. Người dân chỉ mong sớm được di dời đến nơi an toàn để yên tâm ổn định cuộc sống”.

bien-bao-no-min-khai-thac-da-dat-canh-nha-dan.jpg
﻿Biển báo nổ mìn khai thác đá đặt cạnh nhà dân.

Chung tâm trạng bất an và thường xuyên phải “bỏ nhà chạy bão”, anh Nguyễn Văn Hợi vẫn còn nhớ rõ những lần xảy ra sạt lở đất đá ngay trước mắt. “Có trận mưa lớn, đất đá từ núi tràn xuống phá hỏng cổng nhà, nhiều cây trồng bị vùi lấp. Nguy hiểm lúc nào cũng rình rập, nên chúng tôi chẳng bao giờ yên tâm khi sinh sống ở đây”, anh Hợi kể.

sat-lo-nui-phu-gia-15.jpg
Khu vực chân núi Phú Gia hiện có 32 hộ dân cần di dời ra khỏi vùng nguy hiểm sạt lở.

Theo lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, trước đây cấp trên đã có chủ trương di dời dân kết hợp triển khai dự án trồng cây tạo mảng xanh tại khu vực này. “Để làm dự án, cần phải di dời 32 hộ dân trong vùng sạt lở. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Phú Lộc cũ từng được giao làm chủ đầu tư, nhưng khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, cấp huyện không còn, nên dự án phải chuyển đổi chủ đầu tư”, ông Trần Văn Minh Quân – Chủ tịch UBND xã thông tin.

sat-lo-nui-phu-gia-3.jpg
Một ngôi nhà dân vùng sạt lở﻿ bị bỏ hoang, dân rời đi vì lo ngại nguy hiểm, lối vào của ngôi nhà ngập bùn đất, cát sỏi từ trên núi và đường giao thông tràn vào.

Còn theo ông Hoàng Tiến Minh - Giám đốc BQLDA Đầu tư Xây dựng khu vực 3 TP Huế, vào tháng 4 vừa qua, UBND TP Huế đã có quyết định phê duyệt dự án trồng cây tạo mảng xanh tại chân núi Phú Gia, kết hợp di dời dân bố trí tái định cư. Sau đó, dự án điều chỉnh chủ đầu tư vào tháng 8. Dự án được chuyển giao sang BQLDA Đầu tư Xây dựng khu vực 3 làm chủ đầu tư, với tổng mức vốn khoảng 65 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 8,6ha, ảnh hưởng đến đất ở, đất rừng, đất lúa...

sat-lo-nui-phu-gia-18.jpg
Người dân sống tạm bợ trong nỗi bất an, thường xuyên đi lánh nạn﻿ khi thời tiết diễn biến xấu.

Tìm hiểu của phóng viên, dự án hiện chỉ mới ở giai đoạn kiểm kê nhà cửa, đo đạc, xây dựng kế hoạch thu hồi đất. Qua khảo sát, có 32 hộ dân vùng chân núi Phú Gia cần di dời tái định cư. Tuy nhiên, đến nay do vốn đầu tư chưa được bố trí nên dự án vẫn nằm trên giấy, chưa thể triển khai ngoài thực địa.

sat-lo-nui-phu-gia-9.jpg
Ngót chục năm nay, người dân dưới núi Phú Gia vẫn mòn mỏi chờ di dời.﻿

Từ thực tế đó, dân vùng sạt lở núi Phú Gia lại tiếp tục đối mặt mùa mưa bão mới với nỗi lo cũ, cùng những bất an và cuộc sống tạm bợ đầy hiểm nguy chưa có hồi kết.

Ngọc Văn
Thế Nghĩa
