Quảng Trị mưa trắng trời, nguy cơ sạt lở, lũ quét

TPO - Quảng Trị mưa trắng trời trong nhiều giờ, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 29/8 đến trưa 30/8, nhiều nơi ở tỉnh này mưa trắng trời gây nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi.

Clip: Nước dâng tràn thôn Bình Mỹ, xã Hiếu Giang.

Cầu tràn Chân Rò ở thôn Chân Rò, xã Đakrông.

Khu vực nguy hiểm cấm người dân qua lại ở Đakrông.

Có nơi mưa rất to như Linh Thượng (xã Cồn Tiên) 75,8 mm; Hồ Bẹ (xã Tuyên Bình) 80,2 mm; Hóa Thanh (xã Tân Thành) 73 mm; xã Hướng Lập 110,6 mm, xã Hướng Phùng 79 mm...

Khu vực cầu tràn Ly Tôn ở thôn Ly Tôn, xã Đakrông.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hoà. Cơ quan chức năng cảnh báo trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các xã thuộc tỉnh.

Nước dâng cao ở Nguồn Rào, xã Hướng Phùng.

Sơ tán dân tránh sạt lở ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập.

Lúa trên đồng xã Đông Trạch chưa kịp thu hoạch.

Trong một diễn biến khác, vào tối ngày 29/8, ba người dân ở thôn Tân Mạch (xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị), đã phát hiện một phao tiêu hàng hải màu đỏ bị trôi dạt vào bờ biển địa phương.

Phao tiêu có chiều dài khoảng 12m, đường kính 3,5m. Ba người dân đã dùng xe máy múc trục vớt đưa lên bờ và báo cho chính quyền.

Phao tiêu hàng hải bị trôi dạt vào bờ biển được ba người dân xã Vĩnh Hoàng trục vớt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Hoàng đã có mặt tại hiện trường bảo vệ tài sản, đồng thời phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh nguồn gốc phao tiêu để xử lý theo quy định.