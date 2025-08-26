Nhiều tuyến quốc lộ ngập sâu kéo dài, sạt lở ta luy nghiêm trọng

TPO - Theo báo cáo của Cục Đường Bộ Việt Nam, tính đến 16h ngày 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki) nên một số tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai vẫn ngập sâu; có nơi ngập đến 3,5m suốt nhiều giờ, gây gián đoạn giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) cho biết, hiện tại có 2 vị trí trên quốc lộ 6 sạt lở ta luy dương, bùn đất trôi tràn mặt đường. Riêng mặt đường qua xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ bị hư hỏng bong bật nhiều. Ước tính kinh phí khắc phục hậu quả trên các tuyến đường do Khu Quản lý đường bộ II quản lý khoảng 5 tỷ đồng.

Tại Thanh Hóa có 49 vị trí tắc đường do ngập úng, trong đó trên quốc lộ có 17 vị trí, đường tỉnh 32 vị trí.

Một số vị trí trên quốc lộ 15 qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngập từ sáng đến 16h, với mực nước ngập sâu 0,3 - 3,5m. Điển hình, trên quốc lộ 15, đoạn qua xã Hồi Xuân có vị trí ngập từ 9h đến 16h ngày 26/8, mực nước ngập sâu 3,5m; đoạn qua xã Nam Xuân đường ngập sâu 1m từ 23h ngày 25/8 đến chiều.

Cục ĐBVN cho biết, ngoài ngập úng, các tuyến quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn xảy ra hiện tượng sạt lở ta luy dương, gây tắc đường.

Bão số 5 gây mưa lớn, khiến nhiều tuyến quốc lộ sạt lở ta luy, gây tắc đường. Ảnh minh họa: BT.

Tại Nghệ An, có 20 vị trí trên quốc lộ và đường tỉnh tắc đường do ngập úng, 28 đoạn đường sạt lở ta luy âm. Ngoài ra, một số cây xanh trên đường Hà Huy Tập và Mai Đắc Đế bị đổ ra đường, gây ách tắc giao thông.

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, một số tuyến đường xảy ra sạt lở ta luy âm, chiều dài 20 - 30m, khiến cây cối đổ rạp hai bên đường gây ùn tắc giao thông.

Do ảnh hưởng của bão số 5, tỉnh Quảng Trị mưa lớn gây hư hỏng nhiều mặt đường, rãnh dọc. Kinh phí khắc phục ước tính khoảng 17 tỷ đồng.

Trên quốc lộ qua địa bàn tỉnh Lào Cai có 4 vị trí tắc đường do ngập nước, đường tỉnh có 8 vị trí tắc đường do sạt lở ta luy dương. Kinh phí khắc phục ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Thái Nguyên có 1 vị trí tắc đường do sạt lở ta luy dương trên quốc lộ 279 ở vị trí bên trái tuyến, với chiều dài khoảng 60m thuộc địa bàn thôn Khuổi SLẳng, xã Phúc Lộc. Đến 16 ngày 26/8 đã thông xe tạm.