Đường tỉnh và quốc lộ qua Thanh Hóa đến Hà Tĩnh bị gián đoạn

TPO - Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - Bộ Xây dựng, tính đến 7h sáng nay (26/8), bão số 5 (Kajiki) khiến 44 vị trí trên các tuyến đường bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh bị ách tắc do ngập lụt và sạt trượt ta luy.

Theo báo cáo nhanh từ Cục Đường bộ Việt Nam, tại Nghệ An có 12 khu vực như Quốc lộ 48D, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 15... bị ngập lụt ở một số vị trí; sạt trượt ta luy âm và dương ở Quốc lộ 7, Quốc lộ 16...

Do ảnh hưởng của bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh có 12 vị trí, tỉnh Thanh Hóa có 14 vị trí bị ách tắc giao thông trên tuyến đường tỉnh và quốc lộ.

Để khắc phục tình hình, các Khu Quản lý Đường bộ và Sở Xây dựng các tỉnh có tuyến đường bị ảnh hưởng đã chỉ đạo nhà thầu đặt biển cảnh báo, bố trí người điều hành giao thông tại vị trí ngập nước, sụt lở ta luy dương.

Đường tỉnh và quốc lộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh bị ngập lụt và sạt trượt ta luy ở nhiều vị trí. Ảnh: Thu Hiền

Đối với lĩnh vực đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của bão nên đoạn đường nối giữa ga Quán Hành - Vinh và ga Vinh - Yên Xuân, gian Mỹ Lý - Quán Hành, tỉnh Nghệ An có cây và cột điện đổ vào đường sắt, khiến tuyến đường sắt bị phong tỏa từ tối 25/8 đến rạng sáng nay.

Hiện tại, toàn bộ vùng ảnh hưởng của bão số 5 đã đảm bảo an toàn và chạy tàu từ 5h hôm nay. Các tàu khách: SE1, SE3,SE19, SE11; SE10, SE2, SE4, SE12 ,SE20 chờ đường tại các ga đã tiếp tục hành trình.

Tính đến 7h sáng nay, sân bay Vinh ghi nhận một số cây xanh và một đoạn hàng rào bị ngã đổ; công trường thi công đã được triển khai công tác phòng chống bão, đảm bảo an toàn. Đối với 2 sân bay phải tạm đóng cửa trong ngày 25/8 là Đồng Hới - Quảng Trị và Thọ Xuân - Thanh Hóa hiện đã khai thác trở lại.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam báo cáo chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 5 gây ra.