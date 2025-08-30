Huế xảy ra mưa to ở nhiều nơi, sắp đón lũ báo động 2

TPO - Trong nhiều giờ qua, tại thành phố Huế đã có mưa to từ 100 đến 130mm do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Dự báo từ chiều và đêm 30/8 đến ngày 1/9, trên các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ có thể đạt từ trên báo động (BĐ)1 đến BĐ2, gây nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, ngập úng cục bộ tại các khu đô thị, đồng thời tiềm ẩn lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Sáng 30/8, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 24 giờ qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra mưa trên diện rộng, với lượng phổ biến từ 60 đến 110mm, có nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 130mm, Quảng Điền 127mm. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trong hai ngày 30 và 31/8, lượng mưa tại Huế sẽ đạt mức 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm.

Mưa lớn tại Huế gây nguy cơ xuất hiện một đợt lũ﻿ với mức báo động 2 trên sông Hương.

Do mưa bão, từ sáng 30/8 vùng ven biển thành phố Huế có gió mạnh nhất ghi nhận 36,8 km/h (cấp 5) tại trạm cảng cá Thuận An (phường Thuận An). Từ chiều và đêm 30/8 đến ngày 1/9, trên các sông ở Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ có thể đạt từ trên BĐ1 đến BĐ2, gây nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, ngập úng cục bộ tại các khu đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Mưa lớn tại Huế gây nguy cơ ngập úng﻿ ở vùng trũng thấp, ngập úng cục bộ tại các khu đô thị.

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố hiện vận hành an toàn. Mực nước hồ thủy điện Hương Điền sáng 30/8 ở mức +50,75m, lưu lượng đến hồ 259m3/s, về hạ du 211m3/s (mực nước dâng bình thường +58m). Hồ thủy điện Bình Điền ở mức +75,55m, lưu lượng đến hồ 132m3/s, về hạ du 68m3/s (mực nước dâng bình thường +85m). Hồ Tả Trạch đạt mức +25,53m, lưu lượng đến hồ 84m3/s, về hạ du 128m3/s (mực nước dâng bình thường +45m).

Gần như toàn bộ hơn 1.120 phương tiện tàu thuyền của ngư dân Huế đánh bắt trên biển đã vào bờ tránh bão﻿ an toàn.

Trong sáng 30/8, lực lượng chức năng đã kêu gọi gần như toàn bộ hơn 1.120 phương tiện tàu thuyền, với trên 8.000 lao động (tàu thuyền từ 6m trở lên) vào bờ. Cùng thời điểm, chỉ còn 1 phương tiện với 10 lao động đang trên đường vào cảng Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô).

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đang hướng dẫn người dân triển khai các phương án đảm bảo an toàn ao nuôi thủy sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão trên sông, đầm phá, vũng, vịnh; đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định về trang bị kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản.