Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Huế xảy ra mưa to ở nhiều nơi, sắp đón lũ báo động 2

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong nhiều giờ qua, tại thành phố Huế đã có mưa to từ 100 đến 130mm do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Dự báo từ chiều và đêm 30/8 đến ngày 1/9, trên các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ có thể đạt từ trên báo động (BĐ)1 đến BĐ2, gây nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, ngập úng cục bộ tại các khu đô thị, đồng thời tiềm ẩn lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Sáng 30/8, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 24 giờ qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra mưa trên diện rộng, với lượng phổ biến từ 60 đến 110mm, có nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 130mm, Quảng Điền 127mm. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trong hai ngày 30 và 31/8, lượng mưa tại Huế sẽ đạt mức 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm.

lu-song-huong.jpg
Mưa lớn tại Huế gây nguy cơ xuất hiện một đợt lũ﻿ với mức báo động 2 trên sông Hương.

Do mưa bão, từ sáng 30/8 vùng ven biển thành phố Huế có gió mạnh nhất ghi nhận 36,8 km/h (cấp 5) tại trạm cảng cá Thuận An (phường Thuận An). Từ chiều và đêm 30/8 đến ngày 1/9, trên các sông ở Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ có thể đạt từ trên BĐ1 đến BĐ2, gây nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, ngập úng cục bộ tại các khu đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

ngap-lut-cuc-bo.jpg
Mưa lớn tại Huế gây nguy cơ ngập úng﻿ ở vùng trũng thấp, ngập úng cục bộ tại các khu đô thị.

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố hiện vận hành an toàn. Mực nước hồ thủy điện Hương Điền sáng 30/8 ở mức +50,75m, lưu lượng đến hồ 259m3/s, về hạ du 211m3/s (mực nước dâng bình thường +58m). Hồ thủy điện Bình Điền ở mức +75,55m, lưu lượng đến hồ 132m3/s, về hạ du 68m3/s (mực nước dâng bình thường +85m). Hồ Tả Trạch đạt mức +25,53m, lưu lượng đến hồ 84m3/s, về hạ du 128m3/s (mực nước dâng bình thường +45m).

tau-thuyen-hue.jpg
Gần như toàn bộ hơn 1.120 phương tiện tàu thuyền của ngư dân Huế đánh bắt trên biển đã vào bờ tránh bão﻿ an toàn.

Trong sáng 30/8, lực lượng chức năng đã kêu gọi gần như toàn bộ hơn 1.120 phương tiện tàu thuyền, với trên 8.000 lao động (tàu thuyền từ 6m trở lên) vào bờ. Cùng thời điểm, chỉ còn 1 phương tiện với 10 lao động đang trên đường vào cảng Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô).

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đang hướng dẫn người dân triển khai các phương án đảm bảo an toàn ao nuôi thủy sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão trên sông, đầm phá, vũng, vịnh; đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định về trang bị kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản.

Ngọc Văn
#TP Huế #mưa lớn #mức lũ #báo động 2 #kêu gọi #tàu thuyền #vào bờ #tránh bão #sông Hương #hồ chứa Tả Trạch #cảng Chân Mây #hạ du #mức dâng #ngập lụt #đô thị

Xem thêm

Cùng chuyên mục