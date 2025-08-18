Hà Nội mở 4 cửa xả lũ hồ Đồng Mô, ảnh hưởng 14 xã, phường

TPO - Từ 8h ngày 19/8, Công ty Thủy lợi sông Tích sẽ mở 4 cửa van xả tràn lũ Hồ Đồng Mô khiến 14 xã, phường vùng ven sông Tích trên địa bàn Hà Nội có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Ngày 18/8, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích cho biết, từ 8h ngày 19/8 đơn vị sẽ mở 4 cửa van xả tràn lũ hồ Đồng Mô.

Công ty cho biết, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung ương và khu vực Đồng Bằng và Trung du Bắc Bộ, những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa. Lưu vực hồ Đồng Mô có khả năng có mưa to, lượng nước về hồ sẽ tiếp tục tăng.

Để đảm bảo phòng chống thiên tai, an toàn công trình hồ đập và phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân, công ty sẽ điều tiết mực nước hồ Đồng Mô, vận hành mở 4 cửa van xả tràn lũ Ngải Sơn hồ Đồng Mô từ 8h00 ngày 19/8, với độ mở mỗi cửa van là (10÷15) cm, lưu lượng xả dự kiến khoảng (25÷38) m3/s.

Đập hồ Đồng Mô

Khi vận hành tràn xả lũ Ngải Sơn, dự kiến có khả năng ảnh hưởng đến 14 xã, phường ven sông Tích. Cụ thể là các xã, phường: Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Phúc Thọ, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hoà Phú và Quảng Bị.

Công ty đề nghị UBND 14 xã, phường trên kịp thời thông báo để các cơ quan, đơn vị, người dân được biết về việc vận hành xả lũ hồ Đồng Mô. Từ đó, chủ động trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra khi công trình đang vận hành.