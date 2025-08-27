Lại có thêm hai người bị lũ cuốn tại Phú Thọ và Sơn La

TPO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra mưa to đến rất to, nhiều nơi lượng mưa vượt 400mm, gây ngập úng, sạt lở đất trên diện rộng. Thiên tai đợt này đã làm một người chết, một người bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trong khi đó, Sơn La cũng có một người mất tích trong lũ.

Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương di dời người dân đến nơi an toàn.

Sáng 27/8, UBND xã Mường Vang (tỉnh Phú Thọ) cho biết, khoảng 14 giờ, ngày 26/8, người dân của xã phát hiện một thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đưa nạn nhân lên bờ. Qua xác minh, nạn nhân là ông Bùi Văn M. (SN 1959, trú tại xóm Mòi 2, xã Mường Vang). Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, thi thể được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, hoàn lưu bão số 5 đã gây thiệt hại lớn. Toàn tỉnh mưa lũ đã làm một người chết, một người bị thương, 152 ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ hoặc ngập nước; hơn 300 ha lúa và hoa màu hư hỏng nặng; hàng chục hecta ao cá, chuồng trại bị ngập, gây thiệt hại hàng tấn thủy sản. Đặc biệt, khoảng 1.392 người dân phải sơ tán khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường liên xã, quốc lộ bị sạt lở, chia cắt giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại. Ngay sau thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo di dời dân đến nơi an toàn, dựng lại nhà cửa, khắc phục hạ tầng, đảm bảo đời sống nhân dân.

Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tiếp tục khắc phục hậu quả, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa nguy cơ sạt lở, lũ quét có thể tiếp diễn.