Hoàn lưu bão số 5 gây lũ lớn, làm một người chết, hư hỏng hơn 700 ngôi nhà tại Lào Cai

TPO - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, từ đêm ngày 25 đến sáng 26/8, nhiều địa phương tại Lào Cai có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa trên 200mm. Nước sông, suối dâng cao gây ngập úng cục bộ, sạt lở và thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Mưa lũ﻿ tại địa bàn xã Mù Cang Chải.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lào Cai, mưa bão đã làm 1 người chết tại huyện Khánh Yên; 708 ngôi nhà bị hư hỏng các mức độ khác nhau. Trong đó, có 2 nhà sập hoàn toàn, hàng chục nhà tốc mái trên 70%, nhiều hộ dân ở các huyện Mường Lai, Văn Bàn, Lục Yên, Bảo Yên, Văn Chấn… chịu ảnh hưởng nặng nề.

Mưa lũ trên một số địa bàn xã Mù Cang Chải (Lào Cai).

Nông nghiệp bị thiệt hại khoảng 21ha. Diện tích lúa ngập úng, hư hỏng hơn 13ha; diện tích ngô, hoa màu hơn 5ha; một số diện tích rừng trồng bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, 37 công trình phụ trợ, 2 nhà văn hóa thôn và 1 trường học tốc mái; hàng loạt cột điện 0,4kv và 35kv gãy đổ tại Mù Cang Chải, Khánh Yên, Tân Linh… cũng bị hư hại. Một số phương tiện, đồ dùng sinh hoạt như xe máy, máy giặt, bếp ga, ô tô… bị cuốn trôi hoặc hỏng nặng. Ước tính tổng giá trị thiệt hại ban đầu khoảng 5,5 tỷ đồng

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng khắc phục hậu quả, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để kịp thời cảnh báo và hỗ trợ người dân.

UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện giúp dân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để phòng ngừa rủi ro.