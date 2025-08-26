Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng loạt ô tô hư hỏng do biển quảng cáo, kính rơi trúng sau bão số 5

Hoài Nam

TPO - Để tránh bão số 5, nhiều người đưa ô tô đến khu vực trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh để đậu song kính rơi đã khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hàng loạt ô tô hư hỏng do biển quảng cáo, kính rơi trúng sau bão số 5. Clip: Hoài Nam
ee9da1860a398267db28.jpg
Ngày 26/8, khi bão số 5 vừa tan, nhiều người đến khu vực trung tâm thương mại, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) để lấy ô tô thì bất ngờ phát hiện phương tiện của mình bị hư hỏng nặng.
f965984533fabba4e2eb.jpg
fdc982f82947a119f856.jpg
Tại hiện trường, nhiều xe bị vỡ kính chắn gió, rơi gương, thân xe trầy xước toàn bộ do các tấm kính, biển quảng cáo và vật liệu từ tầng cao rơi xuống trong lúc bão đổ bộ. Không ít chủ xe bàng hoàng, lo lắng phải đưa phương tiện đến gara để kiểm tra, sửa chữa.
f965984533fabba4e2eb.jpg
Anh Nguyễn Văn T. (40 tuổi, trú phường Thành Sen) cho biết, chiếc xe của anh bị tấm mica gắn sắt từ biển quảng cáo trên cao rơi xuống, làm vỡ toàn bộ kính phía trước. “Thấy dự báo mưa lớn, nước dâng, nhà tôi ở vùng trũng nên chủ động đưa xe đến chỗ cao để tránh ngập. Không ngờ tránh lụt lại gặp hậu quả từ gió bão”, anh T chia sẻ.
5c254c35e78a6fd4369b.jpg
Nhiều chiếc xe gương vỡ, kính chắn gió nứt toác, phần thân trầy xước nghiêm trọng. Một số xe đắt tiền thiệt hại nặng.
918b27b78c0804565d19.jpg
847aeb7f40c0c89e91d1.jpg
Nhiều người cho biết, họ nghĩ để xe ở trung tâm thương mại thì an toàn, nào ngờ bão quật bay biển quảng cáo, kính rơi xuống, gây hư hỏng hết.
kshsl.jpg
Theo ghi nhận, đa số phương tiện bị hư hỏng đều đậu sát dưới tòa nhà cao tầng.
Hoài Nam
