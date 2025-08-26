Hàng loạt ô tô hư hỏng do biển quảng cáo, kính rơi trúng sau bão số 5

TPO - Để tránh bão số 5, nhiều người đưa ô tô đến khu vực trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh để đậu song kính rơi đã khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.
Tại hiện trường, nhiều xe bị vỡ kính chắn gió, rơi gương, thân xe trầy xước toàn bộ do các tấm kính, biển quảng cáo và vật liệu từ tầng cao rơi xuống trong lúc bão đổ bộ. Không ít chủ xe bàng hoàng, lo lắng phải đưa phương tiện đến gara để kiểm tra, sửa chữa.
Nhiều người cho biết, họ nghĩ để xe ở trung tâm thương mại thì an toàn, nào ngờ bão quật bay biển quảng cáo, kính rơi xuống, gây hư hỏng hết.