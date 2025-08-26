Hàng loạt ô tô hư hỏng do biển quảng cáo, kính rơi trúng sau bão số 5

TPO - Để tránh bão số 5, nhiều người đưa ô tô đến khu vực trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh để đậu song kính rơi đã khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.