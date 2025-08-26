Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hàng trăm công nhân, kỹ sư điện lực về Hà Tĩnh khắc phục lưới điện sau bão

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại Hà Tĩnh, hai đường dây 110kV (Cẩm Xuyên – Kỳ Anh 2 và T500 – Hương Khê) gặp sự cố, nhiều khu vực trên địa bàn phải ngừng cấp điện.

Ngày 26/8, hơn 200 công nhân, kỹ sư của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã lên đường đến Hà Tĩnh hỗ trợ khắc phục thiệt hại lưới điện do bão số 5 (Kajiki) gây ra.

tp-dien-luc-2.jpg
Các công nhân, kỹ sư điện lên đường hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại sau bão. Ảnh: T.H.

Đội xung kích từ 5 Công ty Điện lực: Quảng Trị (40 người), Huế (50 người), Đà Nẵng (40 người), Quảng Ngãi (40 người) và Gia Lai (40 người), mang theo phương tiện, trang thiết bị và vật tư cần thiết để phối hợp cùng Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện.

Ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc EVNCPC nhấn mạnh: “Ngay khi biết nhiều khu vực tại Hà Tĩnh mất điện, chúng tôi đã huy động khẩn cấp hơn 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân lên đường hỗ trợ. EVNCPC là đơn vị thường xuyên đối mặt với bão lũ, có nhiều kinh nghiệm xử lý sự cố thiên tai, vì vậy lực lượng, phương tiện và vật tư đã được triển khai ngay để phối hợp cùng đơn vị liên quan, nhanh chóng khôi phục lưới điện và sớm cấp điện trở lại cho nhân dân”.

tp-dl.jpg
Đội xung kích mang theo phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ khắc phục lưới điện.

Theo thống kê ban đầu, bão số 5 với sức gió mạnh trên cấp 12, giật cấp 14–15 đã trực tiếp đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh – Nghệ An, gây thiệt hại nghiêm trọng. Tại Hà Tĩnh, hai đường dây 110kV (Cẩm Xuyên – Kỳ Anh 2 và T500 – Hương Khê) gặp sự cố, nhiều khu vực trên địa bàn phải ngừng cấp điện.

Trên lưới trung thế, hơn 220 đường dây và nhánh rẽ bị gián đoạn, trong đó các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hệ thống trạm biến áp cũng bị tác động lớn, với hàng nghìn trạm ngừng vận hành; nhiều cột điện gãy đổ, hàng km đường dây hư hỏng, gần 3.000 công tơ và nhiều thiết bị phụ trợ khác bị ảnh hưởng.

1.jpg
Hàng trăm cột điện ở Hà Tĩnh ngã đổ sau bão. Ảnh: Phạm Trường.
Thanh Hiền
#công nhân #kỹ sư điện lực #Hà Tĩnh #khắc phục lưới điện #mất điện #bão số 5 #EVNCPC

