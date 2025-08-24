EVNCPC khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 5 (KAJIKI)

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị thành viên và người đại diện phần vốn tại công ty cổ phần khẩn trương triển khai phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 5 (KAJIKI) gây ra, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đặc biệt tại khu vực miền Trung từ Quảng Trị trở vào, địa bàn do EVNCPC quản lý và được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, các đơn vị phải tạm dừng những hoạt động chưa cần thiết, tổ chức trực ban 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra, phát quang hành lang tuyến, gia cố các điểm xung yếu, chủ động phương án chống ngập tại trạm điện, kiểm soát vận hành nhà máy và hồ đập thủy điện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, thiết bị và con người.

Khi xảy ra sự cố mất điện do thiên tai, phải nhanh chóng xử lý, ưu tiên khôi phục điện cho phụ tải quan trọng và các công trình phòng chống thiên tai, tuyệt đối không đóng điện trở lại khi chưa kiểm tra đầy đủ điều kiện an toàn hiện trường.

Ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị thành viên về ứng phó bão số 5.

Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVNCPC Nguyễn Hữu Khánh nhấn mạnh: “Các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan. Cần tập trung cao độ, khẩn trương triển khai đầy đủ các nội dung chỉ đạo, đặc biệt ở khu vực miền Trung từ Quảng Trị trở vào nơi bão được dự báo ảnh hưởng trực tiếp. Phải bảo đảm an toàn cho hệ thống điện, cho lực lượng vận hành và cho người dân”.

Cắt tỉa cây xanh phòng chống bão.

EVNCPC cũng yêu cầu các đơn vị quản lý dự án rà soát công trường, theo dõi sát diễn biến bão để bảo đảm an toàn cho người và thiết bị. Các đơn vị vận hành thủy điện phải tuân thủ quy trình, thực hiện nghiêm chỉ đạo của ban chỉ huy địa phương về điều tiết hồ chứa. Đối với các đơn vị bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, cần cập nhật tình hình lên phần mềm SMIS trước 06h30, 12h30 và 18h30 hằng ngày, đồng thời báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVNCPC theo quy định.