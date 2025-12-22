Khi công nghệ song hành cùng bản sắc địa phương trong chiến lược kết nối Việt Nam của FPT

Lựa chọn cách tiếp cận đi sâu đến từng địa phương, đầu tư hạ tầng internet và hệ sinh thái số phục vụ đa dạng nhu cầu đang là cách FPT xây dựng chiến lược hiệu quả và gia tăng giá trị thương hiệu. Từ đó, công nghệ được định vị như nền tảng kết nối cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Bản địa hóa thương hiệu và cách FPT tiếp cận địa phương

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn đặc biệt khi đất nước sáp nhập hành chính, bản đồ Việt Nam được “vẽ lại” với 34 tỉnh/thành mới. Sự thay đổi này mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu rõ nét về hạ tầng kết nối, khả năng tiếp cận công nghệ và sự gắn kết giữa các vùng miền trong một tổng thể thống nhất.

Trong bối cảnh đó, FPT lựa chọn cách tiếp cận dựa trên bản địa hóa, coi từng địa phương là một điểm chạm chiến lược trong hành trình mở rộng hạ tầng và dịch vụ số. Thay vì áp dụng một thông điệp đồng nhất trên toàn quốc, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào việc tôn trọng bản sắc văn hóa, ngôn ngữ và niềm tự hào của từng vùng đất, từ đó tạo nên sự kết nối gần gũi hơn với cộng đồng địa phương.

Chiến dịch “Một sắc cam - Ngàn dặm Việt” triển khai quy mô toàn quốc (Ảnh: FPT)

Cách tiếp cận này được thể hiện rõ nét qua chiến dịch truyền thông “Một sắc cam - Ngàn dặm Việt”, triển khai trên quy mô toàn quốc với hơn 2.500 điểm quảng cáo ngoài trời tại 34 tỉnh, thành. Đáng chú ý, 200 câu slogan được “may đo” riêng cho từng địa phương, gắn với sản vật, phong tục và ngôn ngữ vùng miền, vừa gần gũi vừa hiện đại. Những thông điệp như “Nghe nói Cà Mau xa lắm - Ở cuối cùng mà mạng vẫn căng”, “Fansipan đỉnh nóc Đông Dương - Phim trên Play đỉnh bốn phương trầm trồ", “Hưng Yên nức tiếng nhãn lồng - Trứ danh Play có nhiều dòng phim hay”... không chỉ tạo dấu ấn truyền thông, mà còn khơi dậy niềm tự hào bản địa của người Việt.

Chiến dịch gắn liền với sắc cam FPT và thông điệp bản địa hoá (Ảnh: FPT)

Từ không gian ngoài trời, chiến dịch tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên môi trường số thông qua các nền tảng mạng xã hội và báo chí, ghi nhận hơn 11 triệu lượt tiếp cận và 183.000 lượt tương tác…

Với chiến lược thực thi và tầm nhìn phát triển thương hiệu gắn liền với cộng đồng, quốc gia, vừa qua, FPT đã được vinh danh tại hai giải thưởng marketing uy tín tại Việt Nam, gồm Giải Nhất hạng mục “Quảng cáo trên bảng, biển ngoài trời”, giải “Thương hiệu Công nghệ sáng tạo” tại Vạn Xuân Awards và hạng mục “Tiếp thị Kinh doanh Xuất sắc - Bền vững” tại Vietnam Marketing Awards. Các giải thưởng đều ghi nhận hiệu quả và chiều sâu của chiến dịch truyền thông "Một sắc cam - Ngàn dặm Việt".

FPT được vinh danh giải nhất hạng mục “Quảng cáo trên bảng, biển ngoài trời” tại Vạn Xuân Awards (Ảnh: FPT)

Chính chiều sâu chiến lược và giá trị cộng đồng đã giúp chiến dịch được vinh danh tại các giải thưởng uy tín. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho một chiến dịch truyền thông, mà còn cho thấy chiến lược nhất quán của FPT trong việc đặt con người làm trung tâm, ứng dụng công nghệ tiên phong và gắn kết chặt chẽ vào đời sống của người dân Việt Nam ở khắp mọi miền.

Chia sẻ về định hướng phát triển, bà Trần Thị Thu Trang, Giám đốc Marketing & Truyền thông FPT Telecom, Tập đoàn FPT cho biết, trong suốt 30 năm phát triển, FPT luôn theo đuổi mục tiêu tăng trưởng gắn liền với phát triển bền vững. “Bên cạnh việc giới thiệu những tính năng ưu việt của sản phẩm, dịch vụ tới người tiêu dùng, chúng tôi luôn đề cao và tôn vinh bản sắc văn hóa, niềm tự hào dân tộc. “Một sắc cam - Ngàn dặm Việt” là một trong những chiến dịch thể hiện rõ tinh thần đó, khi công nghệ không chỉ kết nối hạ tầng mà còn kết nối con người và cộng đồng trên khắp mọi miền đất nước”, bà chia sẻ.

Từ hạ tầng đến hệ sinh thái số trong chiến lược kết nối Việt Nam

Song song với các chiến dịch truyền thông mang giá trị bản địa, FPT đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ công nghệ, tập trung giải quyết trực tiếp các nhu cầu đời sống số của người Việt.

FPT không ngừng mở rộng mạng lưới, nâng cấp công nghệ với các chuẩn kết nối mới như WiFi 7, XGS-PON nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và kết nối từ xa ngày càng gia tăng của người dân và doanh nghiệp. Việc đầu tư này không chỉ hướng tới các đô thị lớn, mà còn hướng đến mở rộng khả năng tiếp cận Internet ổn định tại các tỉnh, huyện - nơi hạ tầng số vẫn còn nhiều chênh lệch.

FPT nâng cấp công nghệ với các chuẩn kết nối mới như WiFi 7, XGS-PON (Ảnh: FPT)

Trên nền tảng đó, FPT Play được phát triển như một dịch vụ gắn liền với đời sống số, cung cấp hệ sinh thái nội dung đa dạng từ phim ảnh, chương trình giải trí đến các nội dung thể thao bản quyền, nổi bật là Ngoại hạng Anh từ năm 2026. Việc sở hữu bản quyền dài hạn Premier League giúp FPT Play mang giải đấu hấp dẫn hàng đầu thế giới đến gần hơn với người hâm mộ Việt thông qua trải nghiệm xem trọn vẹn, đa nền tảng, chất lượng cao và bình luận tiếng Việt.

Song song với chiến lược phát triển kinh doanh, FPT từng bước mở rộng vai trò của một doanh nghiệp hạ tầng công nghệ trong việc đồng hành cùng cộng đồng và xã hội. Tiêu biểu là chương trình “Nối tri thức - Vững tương lai” FPT mang Internet tốc độ cao và thiết bị học tập hiện đại đến 80 điểm trường vùng khó. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp hạ tầng, chương trình hướng tới việc tạo ra điều kiện học tập ổn định hơn cho học sinh, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức giữa các khu vực. Ngoài ra, FPT cũng tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức tại địa phương để triển khai các workshop tuyên truyền như phòng chống lừa đảo trên không gian mạng giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn số cho người dân…

FPT luôn triển khai các hoạt động vì cộng đồng (Ảnh: FPT)

Việc phát triển đồng bộ từ hạ tầng đến dịch vụ cho thấy định hướng dài hạn của FPT là không chỉ mở rộng quy mô kinh doanh, mà còn tham gia xây dựng một nền tảng số đủ mạnh để người dân ở mọi vùng miền đều có cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các vùng miền, cách tiếp cận địa phương của FPT cho thấy một hướng đi bền vững: phát triển công nghệ không tách rời con người, văn hóa và cộng đồng. Từ hạ tầng đến dịch vụ, mỗi điểm chạm kết nối đều góp phần kiến tạo một Việt Nam số phát triển hài hòa và không để ai bị bỏ lại phía sau.