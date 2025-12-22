Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam được tặng Giấy khen dịp 32 năm Ngày thị trường Bảo hiểm

Tham dự Lễ kỷ niệm có đại diện các đại diện các bộ, ban, ngành, lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên.

Ông Bae Seung Jun (thứ 3 từ trái sang) – Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam nhận danh hiệu "Nhà quản lý doanh nghiệp bảo hiểm xuất sắc năm 2024"

Sự kiện không chỉ là dấu mốc ghi nhận những thành tựu đã đạt được, mà còn mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của thị trường bảo hiểm Việt Nam – chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội và ổn định kinh tế quốc gia.

Tại Lễ kỷ niệm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho các hoạt động của Hiệp hội Bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm. Ông Bae Seung Jun – Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam đã vinh dự được trao tặng danh hiệu "Nhà quản lý doanh nghiệp bảo hiểm xuất sắc năm 2024".

Đối với ông Bae Seung Jun và tập thể Shinhan Life, đây là sự ghi nhận quý báu từ Hiệp hội, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm trong việc xây dựng một thị trường bảo hiểm bền vững. Sự khích lệ này sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc hoàn thiện dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng tại Việt Nam, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 32 năm ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, rủi ro thiên tai, dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, khó lường tại mỗi quốc gia cũng như trên toàn thế giới, vai trò của bảo hiểm càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Cụ thể, năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận thiên tai diễn biến cực đoan, dồn dập với nhiều loại hình thiên tai, gây thiệt hại nặng nề: 420 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính gần 100.000 tỷ đồng, gần gấp 1,1 lần so với năm 2024 và bằng 0,7 đến 0,8% GDP năm 2025 – một trong những mức cao nhất từ trước đến nay.

Trước những hậu quả nặng nề đó, các doanh nghiệp bảo hiểm đã ứng phó khẩn cấp, đẩy mạnh giám định tổn thất, tạm ứng và chi trả bồi thường kịp thời cho hàng nghìn khách hàng bị ảnh hưởng. Nhiều doanh nghiệp đã chi trả hàng trăm tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn, góp phần quan trọng giúp người dân và doanh nghiệp sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất. Điều này một lần nữa khẳng định bảo hiểm chính là giải pháp bảo vệ tài chính hiệu quả hỗ trợ xã hội vượt qua rủi ro bất ngờ.