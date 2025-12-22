Tết phát lộc – Tài khoản phát tài với ưu đãi từ VietinBank

Trong dịp Tết 2026, VietinBank triển khai ưu đãi đặc biệt dành cho Gói tài khoản doanh nghiệp (DN) như một lời chúc lộc – gửi tài tới cộng đồng DN: Một năm mới may mắn, hanh thông và thịnh vượng. Những ưu đãi này giúp DN bước vào 2026 với chi phí vận hành hợp lý hơn và nguồn lực linh hoạt hơn, để DN tập trung cho các mục tiêu tăng trưởng và mở rộng hoạt động trong giai đoạn mới.

Lộc Tết đầu năm – Ưu đãi phí hấp dẫn

Tâm điểm của chương trình là loạt ưu đãi gắn với thông điệp “phát lộc – phát tài”, mang đến lựa chọn tài chính hiệu quả cho DN. Bộ tài khoản số đẹp phong thủy với các con số có ý nghĩa may mắn – tài lộc, được các khách hàng lựa chọn như cách lấy may đầu năm, mở ra một hành trình tài chính 2026 thịnh vượng và hanh thông của DN.

Song song với đó, Gói tài khoản ưu đãi phí khi sử dụng dịch vụ, giúp DN giảm chi phí vận hành và củng cố dòng tiền. Khi đăng ký gói tài khoản phù hợp, DN có thể được miễn tới 100% nhiều loại phí giao dịch thiết yếu, bao gồm:

• Mở và sử dụng tài khoản thanh toán số đẹp/số ngắn.

• Chuyển tiền nội địa VND.

• Phí duy trì và giao dịch online trên VietinBank eFAST.

• Chuyển tiền ngoại tệ và chuyển tiền biên mậu.

• Dịch vụ QRPay.

Gói tài khoản linh hoạt – Phù hợp mọi quy mô DN

Điểm nổi bật của gói tài khoản VietinBank nằm ở sự phù hợp cho từng nhu cầu vận hành và hành trình kinh doanh của DN. 7 gói tài khoản được thiết kế riêng theo nhu cầu từng nhóm KH: VietinBank - Ngân hàng giao dịch của tôi, V-MSME, V-Business Pro, V-Business Advance, V-Business Premium, V-FDI, V-Capital.

Mỗi gói cung cấp hạng mục phí và ưu đãi riêng, phù hợp cả cho DN mới thành lập, DN vừa và nhỏ, đến các DN lớn hay FDI ở nhiều ngành nghề. Đây cũng là giải pháp tài chính hiệu quả cho các DN nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh khi Nghị quyết 68-NQ/TW có hiệu lực.

Đăng ký Gói tài khoản ngay hôm nay

Bắt đầu Gói với một tài khoản số đẹp may mắn đi kèm ưu đãi phí vượt trội không chỉ giúp DN tối ưu chi phí mà còn mang ý nghĩa khởi đầu may mắn cho một năm 2026 thuận buồm xuôi gió. VietinBank kỳ vọng chương trình “Tết phát lộc – Tài khoản phát tài” sẽ mở ra một năm mới khởi sắc và lan tỏa tinh thần thịnh vượng trong suốt năm.

Để biết thêm thông tin về chương trình và đăng ký sử dụng, DN có thể tới phòng giao dịch/chi nhánh gần nhất của VietinBank hoặc liên hệ Hotline dành riêng cho KHDN: 1900 558 886 để được tư vấn.