Hàng trăm cột điện ở Hà Tĩnh đổ ngã sau bão, uy hiếp nhà dân và người đi đường

TPO - Bão số 5 đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh với sức gió giật mạnh khiến nhiều cột điện bị đổ rạp, một số bị hư hại. Ngành chức năng đang triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân.
Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, bão số 5 đã qua Hà Tĩnh khiến 1 người chết, 5 người bị thương. Bão Kajiki cũng làm 7 nhà dân bị đổ sập, 6.340 nhà tốc mái, 1.129 nhà ngập nước, hàng chục điểm trường, cơ sở y tế và công trình văn hóa bị tốc mái, hư hỏng.
Hệ thống điện dọc tuyến đường ven biển qua xã Cổ Đạm, Tiên Điền gãy đổ, hư hỏng.