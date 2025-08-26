Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hàng trăm cột điện ở Hà Tĩnh đổ ngã sau bão, uy hiếp nhà dân và người đi đường

Phạm Trường

TPO - Bão số 5 đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh với sức gió giật mạnh khiến nhiều cột điện bị đổ rạp, một số bị hư hại. Ngành chức năng đang triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân.

tp-7.jpg
Bão số 5 quét qua với sức gió rất mạnh, kèm mưa lớn đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho người dân Hà Tĩnh, nhất là ở các khu vực ven biển.
tp-20-333.jpg
tp-18.jpg
tp-1.jpg
Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, bão số 5 đã qua Hà Tĩnh khiến 1 người chết, 5 người bị thương. Bão Kajiki cũng làm 7 nhà dân bị đổ sập, 6.340 nhà tốc mái, 1.129 nhà ngập nước, hàng chục điểm trường, cơ sở y tế và công trình văn hóa bị tốc mái, hư hỏng.
01010.jpg
Mưa bão cũng khiến hơn 20.800 ha lúa hè thu; gần 1.700 ha rau màu hư hỏng, hàng chục nghìn cây xanh đổ gãy.
tp-12-2908.jpg
Bão số 5 làm 240 cột điện trung thế, hạ thế bị đỗ gãy; dây điện bị đứt 20.000m và 64 xã phường bị mất điện.
tp-19-5931.jpg
Tại xã Cẩm Lạc sau khi bão số 5 quần thảo đã gây thiệt hại nặng nề. Đáng kể, có 2 cột điện 35kV bị ngã đổ, hàng loạt cột điện khác đang xiêu vẹo, uy hiếp nhà dân gần đó. Một số cột điện tại khu vực giữa đồng nước bị đổ gãy.
tp-18-4276.jpg
Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị đang nắm bắt tình hình, thống kê thiệt hại để sớm giải quyết tình trạng cột điện gãy do mưa bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
tp-12-2908.jpg
tp-6-7075.jpg
tp-1-4533.jpg
Hệ thống điện dọc tuyến đường ven biển qua xã Cổ Đạm, Tiên Điền gãy đổ, hư hỏng.
tp-11-6880.jpg
Trong sáng 26/8, lực lượng chức năng các địa phương đã huy động người, máy móc, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.
tp-10-5443.jpg
Nhiều vị trí trên đường ven biển bị cây cối đổ gãy, mái tôn nằm la liệt gây cản trở giao thông.
Phạm Trường
#Hà Tĩnh #vì sao bão số 5 đi chậm #sau bão số 5 #hoàn lưu bão số 5 #ngổn ngang sau bão số 5

Xem thêm

Cùng chuyên mục