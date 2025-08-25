Bão số 5 đánh tan hoang làng biển ở Hà Tĩnh, cây đổ la liệt

Do mưa lớn, mực nước trên sông Mã đổ về hồ Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 với lưu lượng 1450 m3/s. Do vậy, vào hồi 18h hôm nay (25/8), công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) đã phát đi thông báo về việc tăng lưu lượng xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1, để đảm bảo duy trì mực nước hồ ở dưới mực nước chết là 25,5m.
Theo đó, đơn vị này sẽ tiến hành xả lũ từ 3h20 phút ngày 26/8. Thời gian kết thúc xả dự kiến từ 17h ngày 4/9. Lưu lượng xả dự kiến từ 2.200 m3/s đến 3.850 m3/s (tùy theo lưu lượng nước đến hồ).
Nội dung thông báo cũng nêu rõ, đề nghị các địa phương thông báo khẩn cho nhân dân và các thôn nằm dọc bờ Sông Mã có kế hoạch chủ động bảo vệ con người, tài sản, cây cối hoa màu, vật nuôi, thủy hải sản, nhà cửa, kiến trúc. Tuyệt đối nhân dân không đi lại, vớt củi, đánh bắt cá... tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết, những vị trí đã được cắm biển cảnh báo lũ.
Tối 25/8, theo báo cáo nhanh của Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai (Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa), do ảnh hưởng của bão số 5, từ 10h đến 18h ngày 25/8, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động như Xuân Bình (116.2mm), Yên Cát (112.2mm), Như Xuân (111.6mm), Tĩnh Gia (103.6mm), Mai Lâm (103.4mm), Sao Vàng (103.2mm)… gây nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối.
Hoàng Lam
Nhà máy Thủy điện Hố Hô (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết sẽ tiến hành điều tiết lũ qua tràn từ 20h ngày 25/8, với lưu lượng xả dự kiến từ 20 m3/giây đến 500 m3/giây, tùy thuộc vào lượng nước đổ về hồ.
Đến chiều cùng ngày, mực nước hồ đã đạt 62,12 m (so với cao trình 70 m), lưu lượng nước về hồ 80 m3/giây. Lượng mưa đo được từ đầu ngày đến 16h là 74,4 mm.
Việc điều tiết được thực hiện nhằm chủ động điều hòa mực nước hồ, bảo đảm an toàn công trình và giảm thiểu ảnh hưởng mưa lớn cho vùng hạ du.
Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch (khu vực hạ du thủy điện) cho biết đã nhận được thông tin nhà máy thuỷ điện thông báo xả tràn.
Theo lãnh đạo địa phương, đây là mức xả nhẹ, song địa phương vẫn chủ động theo dõi, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân chuẩn bị biện pháp phòng tránh trước diễn biến hoàn lưu sau bão.
Vào 22h hôm nay, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 18.5 độ Vĩ Bắc; 105.4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.
Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết tối 25/8, bão số 5 kèm mưa lớn, gió giật mạnh đã khiến một ngôi nhà tại thôn Trí Nang, xã Đông Kinh bị tốc mái. Thời điểm đó, trong nhà có 5 người gồm một cụ già, một phụ nữ và ba trẻ em phải trú ẩn tạm trong nhà tắm.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Đông Kinh đã bất chấp thời tiết nguy hiểm, nhanh chóng có mặt hỗ trợ, đưa các thành viên trong gia đình đến nhà kiên cố của người thân trong thôn để tránh bão an toàn.
CSGT Hà Tĩnh trắng đêm giải tỏa cây đổ, đảm bảo giao thông an toàn sau bão số 5
Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị cây xanh gãy đổ, gây cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với công an các xã, phường cùng các đơn vị chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường, tổ chức giải tỏa cây đổ, khơi thông các tuyến đường trọng điểm, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.
Lực lượng CSGT cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết, cần quan sát kỹ khi đi qua các tuyến có nhiều cây xanh, và báo ngay cho lực lượng chức năng khi phát hiện sự cố giao thông để được hỗ trợ kịp thời.
Tối 25/8, tại phường Cửa Lò hệ thống điện lưới bị mất từ trưa 25/8 vẫn chưa thể đóng lại. Chỉ một số khách sạn lớn sử dụng máy phát điện phục vụ khách lưu trú và người dân di dời đến ở. Một số phường ở trung tâm TP. Vinh (cũ) cũng mất điện từ chiều 25/8. Dọc các tuyến đường TP. Vinh (cũ), cây xanh, cột điện đổ ngổn ngang.
Theo Công ty điện lực Nghệ An, do bão số 5 nên đường dây 471E15.7 cấp điện cho trạm bơm chống úng Bến Thủy, thuộc địa bàn TP Vinh (cũ) bị gián đoạn.
Sau khi xảy ra sự cố, ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty điện lực Nghệ An - đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo, khẩn cấp điều động máy phát điện 1.000kVA để kịp thời cấp điện, hỗ trợ tiêu úng khẩn cấp, giảm thiểu nguy cơ ngập úng cục bộ tại TP. Vinh (cũ).
Lúc 22h đêm 25/8, tại các phường xã của thành phố Vinh (cũ) vẫn còn mưa lớn, gió giật mạnh. Trên các tuyến đường, hàng loạt cây xanh đổ ngổn ngang dọc đường. Một số biển quảng cáo, mái tôn nhà dân bị gió thổi bay vương vãi dọc đường.
Tại Cửa Lò (Nghệ An), gió vẫn tiếp tục giật từng đợt mạnh, kèm theo mưa lớn và chưa có dấu hiệu giảm.
Tối 25/8, ông Phan Đức Đồng - Bí thư phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) - cho biết tại khu vực phường Bến Thủy cũ gió bão mạnh đã khiến một căn nhà cấp 4 đổ sập và một căn nhà bị tốc mái.
Thời điểm xảy ra sự việc, căn nhà bị sập đang có một người đàn ông 50 tuổi bị mắc kẹt bên trong. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tìm cách giải cứu người đàn ông ra ngoài. Sau 45 phút nỗ lực, người đàn ông đã được giải cứu thành công.
Riêng căn nhà bị tốc mái có 2 mẹ con đang ở bên trong. Sau khi nhà bị lốc cuốn bay mái, cả hai mẹ con được lực lượng chức năng phường Trường Vinh hỗ trợ, đưa đến nơi an toàn.
Do ảnh hưởng của bão số 5, trạm Hòn Ngư ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, ven biển Nghệ An gió cấp 7-8, giật cấp 11-12, nước dâng 1,66 m. Vùng trung du và ven biển Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 90-180 mm, một số nơi trên 250 mm như Thủy điện Hủa Na 296,4 mm.
Chiều tối 25/8, bão số 5 đổ bộ khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh. Lúc 19h, tâm bão ở 18,4 độ Vĩ Bắc, 105,8 độ Kinh Đông, trên đất liền gió mạnh nhất cấp 10-11 (89-117 km/h), giật cấp 13, di chuyển Tây Tây Bắc 10 km/h.
Dự báo 7h ngày 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Trung Lào (18,7 độ Vĩ Bắc - 104,1 độ Kinh Đông, gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển 15km/h. Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng.
Trên biển:
Đêm 25/8, vùng biển Nghệ An (gồm Hòn Ngư) gió cấp 8-9, gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13, sóng cao 3-5 m, gần tâm bão 4-6 m, biển động dữ dội.
Vùng ven biển Nghệ An:
Nước dâng do bão 0,5-1,8 m, tại Hòn Ngư mực nước 3,8-4,2 m. Nguy cơ ngập úng vùng trũng, thấp, cửa sông trong đêm 25/8. Cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Trên đất liền:
Nghệ An gió mạnh cấp 8-9, gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 12-13, mưa lớn. Từ đêm 25/8 đến 26/8, Nghệ An có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to và dông, lượng mưa phổ biến 150-250 mm, một số nơi trên 350 mm (Cửa Lò, Trường Vinh, Hưng Nguyên…).
Tại xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), ghi nhận vào lúc 19h30 tối 25/8, mưa đã ngớt, gió cũng nhẹ hơn. Tuy nhiên, bão số 5 gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương sau nhiều giờ quần thảo trên biển Hà Tĩnh.
Tối cùng ngày ghi nhận dọc các tuyến đường chính trong xã, hàng loạt cây cối bị gãy đổ, chắn ngang đường. Nhiều mái tôn, bảng hiệu và vật dụng của người dân tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) bị gió cuốn bay, nằm ngổn ngang.
Tại khu vực nhà hàng, khách sạn ven biển, một số người dân bắt đầu ra kiểm tra lại tài sản. Rất nhiều nhà hàng, nhà dân đã bị tốc mái, hư hỏng hệ thống cửa kính, bàn ghế, biển hiệu.
Theo thống kê sơ bộ ban đầu của các địa phương, tính đến 18h, bão đã khiến một người chết tại Hà Tĩnh, 8 người bị thương, trong đó Hà Tĩnh 4 người, Quảng Trị 4 người. Bão cũng làm 621 nhà tốc mái, 144 nhà ngập tại Hà Tĩnh, 22 cột điện bị đổ ở Hà Tĩnh .
Về nông nghiệp, mưa lớn đã làm ngập 16.346 ha lúa, 611 ha rau màu và 2.058 ha cây ăn quả cùng 4.443 cây xanh gãy đổ tại Hà Tĩnh, 13 ha nuôi trồng thuỷ sản bị ngập.
Về giao thông, xảy ra 3 điểm sạt lở tại các xã Đồng Lê, Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn như tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, xã Kỳ Thượng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, các xã Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Dân Hóa, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Trường Sơn tỉnh Quảng Trị.
Hiện các địa phương vẫn tổ chức kiểm tra, khắc phục trước mắt thiệt hại và rà soát số liệu báo cáo.
Trong suốt chiều nay, kể từ khi tâm bão bắt đầu chạm bờ, bão số 5 di chuyển rất chậm, có những thời điểm gần như đứng yên. Vì vậy trong suốt chiều nay, bão quần thảo dữ dội khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong đó trọng tâm là Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh.
Đến 19h, bão vẫn trên đất liền khu vực Hà Tĩnh với cường độ còn cấp 10-11, giật cấp 13. Dự báo trong tối nay, bão di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h.
Trong đêm nay, bão di chuyển sang khu vực phía Trung Lào. Từ đêm nay, gió mạnh giảm dần. Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa rất lớn cho trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị trong đêm nay và ngày mai.
Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh. Mưa lớn đã khiến hàng loạt diện tích lúa hè thu đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch tại các xã Quảng Châu, Quan Thành, Yên Thành... bị đổ rạp, ngập sâu trong nước.
Bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết vụ lúa hè thu năm nay, Nghệ An có 75.292 ha. Theo thống kê nhanh, đến nay toàn tỉnh mới thu hoạch được khoảng 1.700 ha lúa hè thu. Hiện có hơn 44.215 ha lúa đang trong giai đoạn trổ đòng, nếu gặp mưa lớn kết hợp gió mạnh thì nguy cơ ngập úng là rất cao.
Lúc 18h25’, tại Cửa Lò (Nghệ An), gió lớn giật mạnh kèm mưa to. Ngoài biển, sóng đánh cao khiến nước tràn vào các tuyến đường ven bờ biển, gây ngập sâu từ 50-70cm.
Ngọc Tú
Tối 25/8, lãnh đạo Công ty điện lực Hà Tĩnh cho biết do ảnh hưởng của bão, hàng chục xã của tỉnh này đã bị mất điện. Một số vùng bị mất điện hoàn toàn, có xã mất cục bộ.
Theo đại diện Công ty điện lực Hà Tĩnh, mưa bão làm hư hỏng đường dây và cột điện, số địa phương bị mất điện thống kê tạm thời là hơn 28 xã. Do bão đang đổ bộ vào đất liền, việc khắc phục sự cố của ngành điện gặp khó khăn.
Hoài Nam
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 18h hôm nay (25/8), tâm bão số 5 ở khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 105.8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 19h hôm nay, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 105.8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Hà Tĩnh.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h.