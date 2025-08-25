Bão số 5 đánh tan hoang làng biển ở Hà Tĩnh, cây đổ la liệt

report Nhà máy thủy điện ở Thanh Hóa thông báo xả lũ lúc rạng sáng

Do mưa lớn, mực nước trên sông Mã đổ về hồ Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 với lưu lượng 1450 m3/s. Do vậy, vào hồi 18h hôm nay (25/8), công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) đã phát đi thông báo về việc tăng lưu lượng xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1, để đảm bảo duy trì mực nước hồ ở dưới mực nước chết là 25,5m.

Theo đó, đơn vị này sẽ tiến hành xả lũ từ 3h20 phút ngày 26/8. Thời gian kết thúc xả dự kiến từ 17h ngày 4/9. Lưu lượng xả dự kiến từ 2.200 m3/s đến 3.850 m3/s (tùy theo lưu lượng nước đến hồ).

Nội dung thông báo cũng nêu rõ, đề nghị các địa phương thông báo khẩn cho nhân dân và các thôn nằm dọc bờ Sông Mã có kế hoạch chủ động bảo vệ con người, tài sản, cây cối hoa màu, vật nuôi, thủy hải sản, nhà cửa, kiến trúc. Tuyệt đối nhân dân không đi lại, vớt củi, đánh bắt cá... tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết, những vị trí đã được cắm biển cảnh báo lũ.

Chiều 25/8, mực nước trên các sông suối ở tỉnh Thanh Hóa dâng do ảnh hưởng của bão gây mưa. Lực lượng chức năng cắm biển báo, không cho người dân qua lại tại các ngầm tràn

Tối 25/8, theo báo cáo nhanh của Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai (Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa), do ảnh hưởng của bão số 5, từ 10h đến 18h ngày 25/8, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động như Xuân Bình (116.2mm), Yên Cát (112.2mm), Như Xuân (111.6mm), Tĩnh Gia (103.6mm), Mai Lâm (103.4mm), Sao Vàng (103.2mm)… gây nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối.

Hoàng Lam