Giáo sư Thái Văn Thành trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Thái Văn Thành.

Cụ thể, tại Quyết định số 2769/QĐ-TTg ngày 20/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu ông Thái Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Thái Văn Thành giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với sự thống nhất cao, 60/60 đại biểu dự họp tán thành.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng các nhân sự tại Kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, ông Thái Văn Thành thứ 2 từ phải sang.



Ông Thái Văn Thành (SN 1969), quê phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ông là Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thái Văn Thành là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Như vậy, UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026 hiện có Chủ tịch là ông Võ Trọng Hải và 5 Phó Chủ tịch gồm các ông: Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh và Thái Văn Thành.