Nghệ An có tân Phó Chủ tịch tỉnh

Xã hội

TPO - Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 11/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 35 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) để xem xét kết quả năm 2025; nhiệm vụ năm 2026 của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội; nghe báo cáo và bàn công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

tp-lqq.jpg
Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An.

Với 100% đại biểu dự họp tán thành bằng hình thức bỏ phiếu, ông Thái Văn Thành đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

tp-13443.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Như vậy, hiện nay UBND tỉnh Nghệ An có 5 Phó Chủ tịch gồm: ông Bùi Thanh An, ông Nguyễn Văn Đệ, ông Hoàng Phú Hiền, ông Phùng Thành Vinh và ông Thái Văn Thành.

tp-lq.jpg
Thường trực tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng ông Thái Văn Thành (đứng thứ 2 bìa phải ảnh) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được miễn nhiệm, chỉ định giữ chức vụ khác.

Ông Thái Văn Thành (sinh ngày 10/1/1969; quê quán phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Ngày vào Đảng: 22/11/1995; ngày chính thức: 22/11/1996. Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học. Trình độ chính trị: Cao cấp.

Tháng 1/2010, ông Thái Văn Thành giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; từ tháng 5/2015 đến 5/2016 là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Vinh; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam; từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2018: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Vinh; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 4/2018 - 2/2019: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Vinh; Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 3/2019 đến tháng 12/2025: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

