Bụi, ô nhiễm không khí bao trùm Ninh Bình

Theo số liệu của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ngày 11/12, chất lượng không khí tại Ninh Bình đứng thứ 3 cả nước về mức độ ô nhiễm với chỉ số AQI ở mức 231, thuộc nhóm rất xấu.
Cơ quan chức năng cảnh báo chất lượng không khí rất xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời và chuyển tất cả các hoạt động vào trong nhà. Nếu cần thiết phải ra ngoài cần phải đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.
Bà Đỗ Thị T. (ở phường Nam Định) thường xuyên đi bộ ở hồ Vị Xuyên, chia sẻ: “Chiều nay khi đi bộ tập thể dục, tôi vẫn thấy trời mù mịt như có lớp khói bụi bao phủ. Thỉnh thoảng tôi bị cay mắt và hơi tức ngực khi hít thở sâu nên tôi định đi nửa vòng rồi về”.
Nhiều người dân ra đường phải đeo khẩu trang để hạn chế hít phải bụi mịn. Ngay cả những người đi tập thể dục cũng bịt khẩu trang trong suốt quá trình vận động.
Trước diễn biến ô nhiễm không khí gia tăng, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu mức độ ô nhiễm.
Theo đó, tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ngành và UBND phường, xã thực hiện ngay hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu giảm nhanh nguồn phát thải bụi, khí thải và tăng cường giám sát môi trường để bảo đảm hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn.