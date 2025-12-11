Bụi, ô nhiễm không khí bao trùm Ninh Bình

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Minh Đức - Vũ Quỳnh
TPO - Những ngày gần đây, chất lượng không khí tại Ninh Bình liên tục rơi vào ngưỡng xấu đến rất xấu, nhiều thời điểm chạm mức cảnh báo đỏ. Một lớp bụi mịn dày đặc bao trùm nhiều khu vực, kéo tầm nhìn xuống thấp, khiến cảnh quan mờ nhòe như phủ sương đục.

Theo số liệu của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ngày 11/12, chất lượng không khí tại Ninh Bình đứng thứ 3 cả nước về mức độ ô nhiễm với chỉ số AQI ở mức 231, thuộc nhóm rất xấu.

o-nhiem-12.jpg
Nhiều tuyến đường trở nên mờ nhòe dù đang trong khung giờ chiều.

Cơ quan chức năng cảnh báo chất lượng không khí rất xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời và chuyển tất cả các hoạt động vào trong nhà. Nếu cần thiết phải ra ngoài cần phải đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.

di-bo-ho-vi-xuyen.jpg
Khu vực quanh hồ Vị Xuyên (phường Nam Định) lúc 15h30.

Bà Đỗ Thị T. (ở phường Nam Định) thường xuyên đi bộ ở hồ Vị Xuyên, chia sẻ: “Chiều nay khi đi bộ tập thể dục, tôi vẫn thấy trời mù mịt như có lớp khói bụi bao phủ. Thỉnh thoảng tôi bị cay mắt và hơi tức ngực khi hít thở sâu nên tôi định đi nửa vòng rồi về”.

tt-p-nam-dinh.jpg
Nhiều tuyến đường trở nên mờ nhòe dù đang trong khung giờ chiều.

Nhiều người dân ra đường phải đeo khẩu trang để hạn chế hít phải bụi mịn. Ngay cả những người đi tập thể dục cũng bịt khẩu trang trong suốt quá trình vận động.

nut-giao-ql10.jpg
Ô nhiễm không khí dày đặc khiến tầm nhìn tham gia giao thông của các phương tiện tại nút giao QL10 (thuộc phường Trường Thi) gặp nhiều hạn chế.

Trước diễn biến ô nhiễm không khí gia tăng, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu mức độ ô nhiễm.

Theo đó, tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ngành và UBND phường, xã thực hiện ngay hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu giảm nhanh nguồn phát thải bụi, khí thải và tăng cường giám sát môi trường để bảo đảm hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn.

o-nhiem-4.jpg
Ghi nhận của Tiền Phong lúc 15h30, khu vực trung tâm phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình bị bao phủ bởi lớp mù dày đặc, tầm nhìn giảm rõ rệt.﻿
