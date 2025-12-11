Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lời khai của hành khách tấn công tài xế xe buýt khi xe đang chạy

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nam hành khách tấn công tài xế xe buýt khi xe đang chạy khai, sau khi dự lễ chẵn tháng cháu ngoại, do có sử dụng rượu bia nên đã phát sinh mâu thuẫn với tài xế.

Ngày 11/12, Công an xã Lương Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc tài xế xe buýt bị hành khách tấn công khi xe đang lưu thông trên quốc lộ 15A.

Trước đó, sau khi tiếp nhận trình báo và thu thập đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng Công an đã mời tài xế xe buýt cùng hành khách xuất hiện trong clip lên làm việc để lấy lời khai, xác minh nguyên nhân mâu thuẫn và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

loi-khai.png
Ông PHL tại cơ quan Công an.

Người có hành vi gây rối và hành hung tài xế được xác định là PHL (SN 1974, trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An).

Làm việc với cơ quan Công an, L khai nhận, khoảng 15h ngày 10/12, sau khi dự lễ chẵn tháng cháu ngoại tại xóm Hồng Sơn 1, xã Lương Sơn và có sử dụng rượu bia, L cùng hai người khác đi bộ ra quốc lộ 15A để bắt xe buýt về phường Vinh Phú.

Khi lên xe, L phát sinh mâu thuẫn với tài xế, sau đó chửi bới, xúc phạm và dùng tay đánh vào đầu, cổ, vai người lái xe. Chỉ đến khi hành khách trên xe can ngăn, L mới dừng lại và bước xuống xe.

Trước đó, như đã thông tin, trong quá trình điều khiển xe buýt tuyến Tân Kỳ - thành phố Vinh (cũ) lưu thông trên quốc lộ 15A đoạn qua xã Lương Sơn, tài xế N.V.T (SN 1976, trú xã Kim Liên) bất ngờ bị một nam hành khách lao lên khu vực buồng lái rồi dùng tay đánh liên tiếp vào đầu, mặt.

Tình huống xảy ra quá nhanh khiến nhiều người trên xe hoảng loạn, buộc tài xế phải giảm tốc và dừng xe để đảm bảo an toàn.

z7313072311978-13c584cfbe50c7a09e9ec1d1aeb86a52.jpg
Hình ảnh nam hành khách tấn công tài xế xe buýt. Ảnh cắt từ video.

Hình ảnh từ camera cho thấy người đàn ông đứng sát ghế lái, vung tay tấn công tài xế khi xe đang chạy, gây nguy cơ mất lái và đe dọa tính mạng hành khách trên xe.

Tài xế T. cho biết, trong quá trình điều khiển xe buýt lưu thông trên quốc lộ 15A đoạn qua xã Lương Sơn và đón ba hành khách, ông có nhắc người đàn ông ổn định chỗ ngồi để đảm bảo lịch trình. Sau đó, người này bắt đầu gây sự và tấn công ông như trong clip. Hơn 10 phút sau, người đàn ông xuống xe, cách vị trí đón ban đầu khoảng 500m.

Hiện, Công an xã Lương Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thu Hiền
#xe buýt #tấn công #Nghệ An #hành khách #tài xế #bạo lực #quốc lộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục