Lời khai của hành khách tấn công tài xế xe buýt khi xe đang chạy

TPO - Nam hành khách tấn công tài xế xe buýt khi xe đang chạy khai, sau khi dự lễ chẵn tháng cháu ngoại, do có sử dụng rượu bia nên đã phát sinh mâu thuẫn với tài xế.

Ngày 11/12, Công an xã Lương Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc tài xế xe buýt bị hành khách tấn công khi xe đang lưu thông trên quốc lộ 15A.

Trước đó, sau khi tiếp nhận trình báo và thu thập đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng Công an đã mời tài xế xe buýt cùng hành khách xuất hiện trong clip lên làm việc để lấy lời khai, xác minh nguyên nhân mâu thuẫn và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Ông PHL tại cơ quan Công an.

Người có hành vi gây rối và hành hung tài xế được xác định là PHL (SN 1974, trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An).

Làm việc với cơ quan Công an, L khai nhận, khoảng 15h ngày 10/12, sau khi dự lễ chẵn tháng cháu ngoại tại xóm Hồng Sơn 1, xã Lương Sơn và có sử dụng rượu bia, L cùng hai người khác đi bộ ra quốc lộ 15A để bắt xe buýt về phường Vinh Phú.

Khi lên xe, L phát sinh mâu thuẫn với tài xế, sau đó chửi bới, xúc phạm và dùng tay đánh vào đầu, cổ, vai người lái xe. Chỉ đến khi hành khách trên xe can ngăn, L mới dừng lại và bước xuống xe.

Trước đó, như đã thông tin, trong quá trình điều khiển xe buýt tuyến Tân Kỳ - thành phố Vinh (cũ) lưu thông trên quốc lộ 15A đoạn qua xã Lương Sơn, tài xế N.V.T (SN 1976, trú xã Kim Liên) bất ngờ bị một nam hành khách lao lên khu vực buồng lái rồi dùng tay đánh liên tiếp vào đầu, mặt.

Tình huống xảy ra quá nhanh khiến nhiều người trên xe hoảng loạn, buộc tài xế phải giảm tốc và dừng xe để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh nam hành khách tấn công tài xế xe buýt. Ảnh cắt từ video.

Hình ảnh từ camera cho thấy người đàn ông đứng sát ghế lái, vung tay tấn công tài xế khi xe đang chạy, gây nguy cơ mất lái và đe dọa tính mạng hành khách trên xe.

Tài xế T. cho biết, trong quá trình điều khiển xe buýt lưu thông trên quốc lộ 15A đoạn qua xã Lương Sơn và đón ba hành khách, ông có nhắc người đàn ông ổn định chỗ ngồi để đảm bảo lịch trình. Sau đó, người này bắt đầu gây sự và tấn công ông như trong clip. Hơn 10 phút sau, người đàn ông xuống xe, cách vị trí đón ban đầu khoảng 500m.

Hiện, Công an xã Lương Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.