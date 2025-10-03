Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ gối rồi dùng thắt lưng đánh tới tấp

TPO - Mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa, Nguyễn Văn Hòa đã có hành vi dùng tay không, thắt lưng và dép đánh anh Bình và bắt quỳ xuống đường xin lỗi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1987, trú tại xóm Quy Hậu, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, vào chiều 1/10, Công an xã Tân Kỳ nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực bến xe Tân Kỳ, thuộc khối 2, xã Tân Kỳ có một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, thông tin vụ việc được các trang mạng xã hội đăng tải.

Công an thông qua quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hòa

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã tiến hành xác minh và mời anh N.K.B. (SN 1977, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và chị N.T Ng. (SN 1986, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) - là tài xế và nhân viên xe buýt Thạch Thành và Nguyễn Văn Hòa đến làm việc.

Quá trình làm việc, Công an làm rõ, do có mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa nên Nguyễn Văn Hòa có hành vi dùng tay không, thắt lưng và dép đánh anh B. và bắt quỳ xuống đường xin lỗi. Thấy vậy, chị Ng. chạy đến can ngăn thì bị Hòa đạp vào người.

Clip ghi lại sự việc

Hiện, vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.