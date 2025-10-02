Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nghệ An:

CLIP: Tài xế xe buýt bị hành khách bắt quỳ gối, dùng thắt lưng đánh tới tấp

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một nam tài xế xe buýt ở Nghệ An vừa bị hành khách bắt quỳ giữa đường và dùng thắt lưng đánh liên tiếp vào người.

Ngày 2/10, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh ghi lại cảnh người đàn ông dùng vật giống dây thắt lưng đánh tới tấp một người đàn ông đang quỳ dưới đường, bên cạnh chiếc xe buýt.

Mặc cho nạn nhân chắp tay van xin nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đánh. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của người đàn ông này.

Clip ghi lại sự việc

Trao đổi với PV, lãnh đạo hãng xe buýt Thạch Thành ở phường Vinh Phú (Nghệ An) xác nhận, nạn nhân bị đánh trong đoạn clip là anh B., tài xế của công ty.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 1/10, một hành khách gửi 2 kiện hàng từ thành phố Vinh cũ đi xã Tân Kỳ. Tuy nhiên, khi nhân viên nhà xe liên hệ, người này trả lời vòng vo, không rõ ràng về địa điểm nhận hàng và việc trả cước phí.

Khi xe đến xã Tân Kỳ, người đàn ông bất ngờ lao lên tấn công tài xế xe buýt. Dù nhiều hành khách có mặt đã can ngăn nhưng không được. Thậm chí người này còn kéo anh B. xuống đường, bắt quỳ rồi rút dây thắt lưng đánh liên tiếp.

avatar-of-video-6013508.png
Hình ảnh nam tài xế bị bắt quỳ gối giữa đường,

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, đại diện hãng xe buýt đã trình báo sự việc đến Công an xã Tân Kỳ. Tài xế B. đã được công ty cho nghỉ để đi khám sức khỏe.

Đại diện Công an xã Tân Kỳ cho biết, đã nắm thông tin, mời những người liên quan về làm việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Thu Hiền
#xe buýt Nghệ An #tấn công tài xế #hành khách gây rối #bắt quỳ giữa đường #bạo lực hành khách #xử lý pháp luật #bạo lực giao thông

