Miền Bắc sắp chuyển mưa nhỏ rải rác

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (21/12), miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng. Dự báo từ khoảng đêm 23 đến ngày 25/12, miền Bắc sẽ chuyển sang hình thái mưa nhỏ rải rác. Khu vực miền Trung hôm nay có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ ít mưa, ngày nắng.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Dự báo từ khoảng đêm 23 đến ngày 25/12, miền Bắc sẽ chuyển sang hình thái trời có mưa nhỏ rải rác. Từ khoảng ngày 25/12 miền Bắc đón không khí lạnh mạnh khiến trời chuyển rét, vùng núi rét đậm.

Miền Bắc có thể chuyển mưa nhỏ rải rác từ đêm 23/12.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) ngày và đêm nay tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 25-28 độ.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ, cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ít mưa ngày nắng.

Hôm nay chất lượng không khí tại Hà Nội và các tỉnh lân cận ở mức trung bình, ít ảnh hưởng đến sức khoẻ mọi người, phù hợp với các hoạt động ngoài trời, riêng tỉnh Thái Nguyên sáng nay ô nhiễm không khí ở mức đỏ, có hại đến sức khoẻ mọi người.

Nguyễn Hoài
