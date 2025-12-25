Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Camera AI giúp công an bắt kẻ đột nhập phòng trọ trộm cắp

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhờ khả năng phân tích, đối sánh khuôn mặt ngay cả trong trường hợp đối tượng đeo khẩu trang, che chắn một phần khuôn mặt, camera AI đã giúp Công an phường Tân Hưng, TPHCM nhận diện chính xác và bắt gọn đối tượng đột nhập phòng trọ trộm cắp tài sản.

Ngày 25/12, Công an phường Tân Hưng, TPHCM thông tin về việc khám phá nhanh vụ trộm cắp trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 23/12, tại phòng trọ số 02 (địa chỉ 62 đường 51, phường Tân Hưng, TPHCM), anh H.A.T. (sinh năm 1992) trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 máy tính xách tay, 1 ví tiền chứa giấy tờ cá nhân và thẻ ngân hàng. Trong đêm, tài khoản ngân hàng của nạn nhân cũng bị kẻ gian rút 14 triệu đồng.

605127544-122151535160850512-4159122424477456425-n.jpg
Hình ảnh đối tượng qua phân tích của camera AI giúp công an rút ngắn thời gian điều tra và nhanh chóng bắt giữ. Ảnh C.A

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng đã báo cáo Ban Chỉ huy, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an TPHCM khẩn trương truy xét. Thông qua việc khai thác dữ liệu từ hệ thống Camera AI trên địa bàn, lực lượng Công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định hướng di chuyển của đối tượng.

Đến 23 giờ ngày 24/12, Tổ truy xét Công an phường Tân Hưng phối hợp Đội 2 – PC02, Công an TP.HCM và Công an phường Trung Mỹ Tây kiểm tra tụ điểm Internet VeNom Gaming trên đường Tô Ký, mời làm việc Phạm Ngọc Huy (SN 2002), đối tượng có tiền án về trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận hành vi đột nhập phòng trọ trộm cắp 2 laptop và ví tiền, sau đó sử dụng thẻ ngân hàng rút tiền và bán tài sản để tiêu xài cá nhân.

Đáng chú ý, trong quá trình truy xét, Camera AI đã phát huy hiệu quả vượt trội khi có khả năng phân tích, đối sánh khuôn mặt ngay cả trong trường hợp đối tượng đeo khẩu trang, che chắn một phần khuôn mặt. Qua việc nhận diện dáng đi, hình thể, trang phục, hành vi di chuyển, hệ thống đã hỗ trợ lực lượng Công an xác định chính xác đối tượng, rút ngắn đáng kể thời gian điều tra.

Vụ việc được làm rõ trong thời gian chưa đầy 72 giờ, góp phần răn đe tội phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của mô hình Camera AI trong công tác chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, nhất là trong cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Nguyễn Dũng
#Camera AI #Trộm cắp #TPHCM #Công an #phòng trọ #bắt giữ #Trộm cắp #Công an #Phân tích khuôn mặt #Điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục