Lấy ý kiến về đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho ông Nguyễn Duy Ngọc

Công văn nêu rõ, căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; khoản 2 Điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố trân trọng đăng tải thông tin để lấy ý kiến nhân dân đối với 1 cá nhân đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất về thành tích đặc biệt xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2020-2025.
Cụ thể, cá nhân được lấy ý kiến đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất là ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trong giai đoạn từ tháng 8/2019 đến tháng 6/2024, ông Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an; từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2024, ông Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ).
Các ý kiến phản hồi (nếu có), đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (địa chỉ: số 37, phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi đăng tải thông tin.
Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 6/1/2022 có nội dung Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong quyết định nêu rõ, thành lập Tổ công tác triển khai đề án do Bộ trưởng Bộ Công an làm tổ trưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm tổ phó; ông Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an làm Tổ phó Thường trực.