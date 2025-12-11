Lấy ý kiến về đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho ông Nguyễn Duy Ngọc

TPO - Ngày 11/12, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 785/BTĐ-HCTH về việc đăng tải thông tin đối với trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Công văn nêu rõ, căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; khoản 2 Điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố trân trọng đăng tải thông tin để lấy ý kiến nhân dân đối với 1 cá nhân đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất về thành tích đặc biệt xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2020-2025.

Ông Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: PV.



Cụ thể, cá nhân được lấy ý kiến đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất là ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trong giai đoạn từ tháng 8/2019 đến tháng 6/2024, ông Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an; từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2024, ông Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ).

Các ý kiến phản hồi (nếu có), đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (địa chỉ: số 37, phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi đăng tải thông tin.