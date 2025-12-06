Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Trường Phong
TPO - Theo Quyết định số 287-QĐ/TU ngày 14/11/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 6/12, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã thăm, làm việc với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Minh Long đã thông báo các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đối với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Vũ Đại Thắng nhận nhiệm vụ mới. Ảnh Viết Thành.

Theo Quyết định số 287-QĐ/TU ngày 14/11/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 346-QĐ/TU ngày 6/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố được chỉ định tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố được chỉ định tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trong những năm qua, luôn bảo đảm Thủ đô an toàn, ổn định, văn minh và thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Thủ đô năm 2025. Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong năm 2025.

Trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đã thông tin một số nét khái quát về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, xây dựng Thủ đô hiện đại, bản sắc và hòa bình, hạnh phúc. Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng thông tin các định hướng lớn của Thủ đô trong năm 2026; trong đó, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên...

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Hà Nội đang tập trung hoàn thiện thể chế để triển khai các dự án lớn phát triển Thủ đô, như: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án Khu đô thị thể thao Olympic, phát triển không gian ngầm gắn kết với sự phát triển của Thủ đô… Hà Nội cũng xác định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng đối với thành phố Hà Nội; đồng thời tiếp thu và sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tại buổi làm việc.

Trường Phong
