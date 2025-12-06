Bà Nguyễn Thị Bích Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

TPO - Sáng 6/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, là dấu mốc sau hợp nhất, định hướng cho nhiệm kỳ mới. Đại hội quy tụ 250 đại biểu đại diện hơn 422.000 hội viên, đặt ra mục tiêu đổi mới mạnh mẽ để đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Với tinh thần “Đoàn kết – Tự tin – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ I đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Trung ương Hội và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng BCH Hội LHPN tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau hợp nhất, mở ra giai đoạn hoạt động mới cho tổ chức hội phụ nữ trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu phát triển theo hướng xanh, bền vững và hội nhập.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thị Bích Thủy nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua phụ nữ Quảng Trị đã vượt khó, có nhiều đóng góp nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Hội LHPN tỉnh hoàn thành và vượt 9/9 chỉ tiêu, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt xa nghị quyết: hỗ trợ hộ phụ nữ thoát nghèo vượt 52%, hỗ trợ thành lập mô hình kinh tế có phụ nữ quản lý vượt 100%, hơn 1.800 lượt phụ nữ được nâng cao năng lực quản trị, gần 2.613 hộ phụ nữ thoát nghèo…

Các phong trào “Xây dựng người phụ nữ thời đại mới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, các mô hình truyền thông cộng đồng… tiếp tục lan tỏa, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống hội viên.

Chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Chiến Thắng đánh giá cao nỗ lực của các cấp hội, đồng thời đề nghị nhiệm kỳ tới cần đổi mới mạnh mẽ, khắc phục hạn chế, hướng hoạt động của hội gắn sát với mục tiêu phát triển 4 trụ cột: Năng lượng – Logistics – Du lịch – Nông nghiệp xanh.

Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ được chỉ định tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành khóa I. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy được giao giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.