Xã hội

Google News

Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ hiện tượng giun chết bất thường ở Quảng Trị

Hoàng Nam
TPO - Trước hiện tượng giun bò lên mặt đất rồi chết khô hàng loạt tại xã Phú Trạch (Quảng Trị), đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lấy mẫu đất và nước để xác định nguyên nhân, trấn an người dân.

Ngày 6/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành sau khi ghi nhận phản ánh về việc giun xuất hiện với mật độ lớn và chết bất thường tại hai thôn Vịnh Sơn và Thọ Sơn (xã Phú Trạch).

997136ec-430d-45a5-ae1f-da8e09006b6e.jpg
Đoàn liên ngành lấy mẫu đất để mang đi phân tích.

Thành phần đoàn gồm đại diện các phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn Địa chất 406, UBND xã Phú Trạch và Trung tâm Quan trắc nông nghiệp và môi trường – đơn vị trực tiếp lấy và phân tích các mẫu.

Trong buổi kiểm tra, đoàn đã tiến hành lấy mẫu đất và nước tại vườn nhà bà Nguyễn Thị Thoài (thôn Vịnh Sơn) và khu vực đường lên Đảo Cỏ (thôn Thọ Sơn) – những nơi ghi nhận số lượng giun chết nhiều nhất. Các mẫu này sẽ được phân tích để đánh giá các yếu tố môi trường có khả năng tác động khiến giun trồi lên và chết khô.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, kết quả phân tích mẫu nước dự kiến hoàn thành trong khoảng 5 ngày; mẫu đất sẽ có trong vòng 10 ngày. Kết quả sẽ được thông báo tới cơ quan chức năng và người dân để triển khai hướng xử lý tiếp theo.

Sở cũng đề nghị UBND xã Phú Trạch phối hợp người dân theo dõi sát hiện trường, ghi nhận các diễn biến mới trước khi có kết luận chính thức.

img-5221.jpg
Hiện tượng giun chết gây hoang mang dư luận.

Trước đó, người dân hai thôn Vịnh Sơn và Thọ Sơn hoang mang khi hàng loạt giun bất ngờ bò lên sân vườn, lối đi, thậm chí lan đến sát Quốc lộ 1. Nhiều con bị khô, co cứng – hiện tượng được cho là “chưa từng xảy ra” tại địa phương.

Hoàng Nam
