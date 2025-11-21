Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Ngày thứ 2 liên tiếp, giun đất bủa vây đường chạy bộ khiến người dân 'nổi da gà'

Ngày thứ 2 liên tiếp, hàng nghìn con giun đất trồi lên, bò khắp đường chạy bộ của một sân vận động tại Đồng Nai, khiến nhiều người bất ngờ.

Sáng 21/11, ngày thứ 2 liên tiếp, người dân bất ngờ chứng kiến hàng nghìn con giun đất trồi lên và bò dày đặc trên đường chạy bộ ở khuôn viên sân vận động phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai).

w-dong-nai-1-1668.jpg
Từ sáng sớm, giun đất đã bắt đầu bủa vây đường chạy bộ ở sân vận động. Ảnh: Hoàng Anh.

Ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 5h cùng ngày, hàng nghìn con giun đất liên tục trồi lên mặt đường chạy bộ, bò khắp lối đi ở khuôn viên sân vận động.

Người dân tập thể dục tại khu vực này cho biết, tình trạng giun đất trồi lên dày đặc xuất hiện từ sáng hôm qua và đến sáng nay vẫn tiếp tục.

“Hôm qua tôi đã thấy giun đất tràn ngập, hôm nay có vẻ còn nhiều hơn, nhìn mà nổi hết da gà”, chị Loan chia sẻ.

w-dong-nai-1669.jpg
Giun đất xuất hiện dày đặc ngày thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Hoàng Anh

Nhiều người dân đi bộ tập thể dục phải đi chậm, quan sát kỹ từng bước để tránh bị té ngã vì dẫm lên giun. Bên cạnh đó, không ít người tranh thủ lấy điện thoại ghi lại hình ảnh hiếm thấy này và chia sẻ trên mạng xã hội.

“Tôi chưa bao giờ thấy giun đất xuất hiện dày đặc như vậy, không chỉ trên đường chạy bộ mà cả trong một số mảng cỏ tại sân vận động. Có lẽ thời tiết ẩm ướt gần đây khiến chúng thiếu oxy nên mới bò lên mặt đất”, anh Duy chia sẻ.

w-dong-nai-2-1670.jpg

Đại diện UBND phường Trảng Dài cho biết, địa phương đã nắm được thông tin và sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát, dọn dẹp tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo một số chuyên gia, giun đất hô hấp qua da nhờ lượng oxy trong các khe đất. Khi mưa lớn làm nước ngấm sâu, oxy giảm, giun phải trồi lên mặt đất để hô hấp. Ngoài ra, một số yếu tố như thời điểm sinh sản hay môi trường bị xáo trộn cũng có thể khiến giun xuất hiện với số lượng lớn.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/ngay-thu-2-lien-tiep-giun-dat-bua-vay-duong-chay-bo-khien-nguoi-dan-noi-da-ga-2465078.html

Vietnamnet
