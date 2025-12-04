Tạm dừng hoạt động thang cuốn tại ga metro Ba Son

TPO - Thang cuốn lối số 5 ga Ba Son (tuyến metro số 1) phải tạm dừng hoạt động sau khi phát hiện mái kính thuộc tòa nhà Saigon Marina bị nứt, không đảm bảo an toàn cho hành khách.

Gửi văn bản trả lời tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế – xã hội chiều 4/12, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM xác nhận đã tiếp nhận phản ánh liên quan việc thang cuốn ở khu vực ga ngầm Ba Son (tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên) phải tạm ngưng hoạt động do tấm kính mái che của tòa nhà gần lối vào bị nứt. Vụ việc khiến hành khách sử dụng metro số 1 phải đi bộ lên xuống vất vả hơn.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, ga ngầm Ba Son có 5 lối lên xuống để hành khách tiếp cận, trong đó lối số 4 và số 5 kết nối trực tiếp với tòa nhà Saigon Marina.

Thang cuốn tại ga ngầm Bến Thành thuộc dự án tuyến metro số 1. Ảnh minh họa: Duy Anh

Qua kiểm tra, bộ phận kỹ thuật ghi nhận một phần mái kính phía trên thang cuốn lối số 5, vị trí nằm trong khuôn viên tòa nhà Saigon Marina xuất hiện vết nứt, không đảm bảo an toàn cho hành khách.

Trước tình huống này, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM đã phối hợp Công ty vận hành tuyến metro số 1 (HURC1) và chủ đầu tư tòa nhà Saigon Marina tạm dừng hoạt động thang cuốn, đồng thời yêu cầu nhân viên nhà ga hướng dẫn hành khách sử dụng thang máy hoặc thang bộ trong thời gian chờ khắc phục.

Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cũng đã đề nghị chủ đầu tư tòa nhà sớm sửa chữa, thay mới phần mái kính hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành metro.

“Hiện nay, chủ đầu tư tòa nhà Saigon Marina đang khẩn trương sửa chữa. Dự kiến việc thay thế mái kính và khôi phục hoạt động thang cuốn sẽ hoàn thành vào ngày 8/12”, đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM thông tin.

Trả lời câu hỏi về nhà thầu được lựa chọn xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết dự án đã được Thành ủy và UBND TPHCM chấp thuận dừng sử dụng vốn ODA, chuyển sang vốn ngân sách thành phố.

Theo đó, nhà thầu trong nước sẽ được ưu tiên, đảm bảo tiêu chí năng lực và kinh nghiệm, đồng thời gắn với yêu cầu tiếp nhận và chuyển giao công nghệ từ đối tác nước ngoài.

Trong hội nghị quốc tế tháng 10/2025, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM và các đơn vị tư vấn đã tham vấn chiến lược lựa chọn nhà thầu và gói thầu tổng thể. Trên cơ sở đó, Ban đã báo cáo UBND TPHCM, cho phép triển khai dự án theo mô hình EPC (thiết kế – cung cấp thiết bị – thi công).

Về công nghệ, dự án metro số 2 đã được UBND TPHCM chấp thuận sử dụng hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, với đoàn tàu có mức độ tự động hóa GoA4 – cấp độ tự động hóa cao nhất đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới.

Liên quan tuyến metro số 3 và số 4, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết UBND TPHCM hiện chưa lựa chọn nhà đầu tư chính thức. Thành phố đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành hướng dẫn nhà đầu tư hoàn tất thủ tục cần thiết. Sau khi các bước này hoàn thành, thành phố sẽ xem xét triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án.